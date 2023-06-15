سياسة
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"تقارير مروعة".. الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 100 شخص باشتباكات شمال دارفور
أشار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تقارير مروعة عن العنف المروع ضد النساء والفتيات، وسيتفاقم الأمر ما لم تتفق أطراف النزاع على إنهاء القتال الذي يدمر السودان.
"تقارير مروعة".. الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 100 شخص باشتباكات شمال دارفور
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 100 شخص باشتباكات شمال دارفور- صورة أرشيفية / صورة: AA
15 يونيو 2023

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الخميس، مقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات عنيفة دارت بمخيمات النازحين وحولها في ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وكتب غراندي، في تغريدة عبر تويتر: "أسفرت الاشتباكات العنيفة داخل وحول مخيمات النازحين في شمال دارفور عن مقتل أكثر من 100 شخص".

وأضاف المسؤول الأممي: "تقارير مروعة عن العنف المروع ضد النساء والفتيات، وسيتفاقم الأمر ما لم تتفق أطراف النزاع على إنهاء القتال الذي يدمر السودان".

ومع إخفاق الوساطة في وقف الحرب وتضاعف المعاناة الإنسانية للسكان، اشتدت وتيرة القتال في كل من العاصمة السودانية الخرطوم وإقليم دارفور (غرب) الخميس مع دخول المعارك بين الجيش وقوات "الدعم السريع" شهرها الثالث، بالتزامن مع تحذير أممي من التداعيات في حال استمرار هذه المأساة.

وترعى السعودية والولايات المتحدة، منذ 6 مايو/أيار الماضي، محادثات بين الجيش و"الدعم السريع"، أسفرت عن أكثر من هدنة شهدت خروقات وتبادل اتهامات بين طرفي القتال، ما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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