أصدرت الحكومة الأسترالية قراراً بمنع روسيا بناء سفارة جديدة قرب البرلمان في العاصمة كانبيرا، بعد تحذير الأجهزة الأمنية من تشكيلها خطراً على الأمن القومي للبلاد.

ومنذ العام 2008، تستأجر روسيا قطعة أرض من وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية الأسترالية تبعد نحو 400 متر عن مبنى البرلمان في كانبيرا، وفي العام 2011 حصلت على ترخيص لبناء سفارتها الجديدة على قطعة الأرض.

وفي أغسطس/آب 2020، حاولت الحكومة الأسترالية فسخ العقد بدعوى عدم امتثال المستأجر لبنود الترخيص، غير أن القضاء الفيدرالي أصدر قراراً ببطلان إجراء الحكومة في مايو/أيار الماضي.

وتقع السفارة الروسية الحالية في منطقة غريفيث في جنوب المدينة، وكانت روسيا تخطط للانتقال منها، إذ إنها مبنى ضخم من الطوب في جزء غير عصري من المدينة يطل على قاعة لإعداد الموتى وحانة ومحطة وقود.

وكانت عملية البناء تجري بوتيرة بطيئة فيما لا يزال الموقع مليئاً بمخلفات ومواد بناء.

ورغم أن الحكومة كانت مرتاحة للخطط في البداية، أصبحت تسعى جاهدة لنسفها مع توتر العلاقات عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الخميس إنّه بعدما جربت حكومته كلّ الطرق القانونية الممكنة لمنع روسيا بناء سفارة جديدة على هذه الأرض، فإنّ الطريقة الوحيدة المتبقية أمامها هي إقرار تشريعات جديدة في البرلمان تمنع موسكو من المضيّ قدماً في مشروعها.

وقال ألبانيزي لصحفيين إنّ الحكومة تشاورت مع أجهزة الاستخبارات و"تلقّت نصائح أمنية واضحة للغاية بشأن الأخطار التي يشكّلها وجود روسي جديد في مكان قريب لهذه الدرجة من مبنى البرلمان".

وأضاف "نتحرّك بسرعة لضمان عدم تحوّل الموقع المستأجر إلى وجود دبلوماسي رسمي".

ورجعت الرئاسة الروسية الإجراءات القانونية التي اتخذتها أستراليا إلى "الهستيريا المعادية للروس".

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحفيين "للأسف الشديد، تواصل أستراليا اتباع المسار الذي أوجده من يروجون للهيستيريا المعادية للروس المنتشرة حالياً في الغرب".

وهذه التشريعات الجديدة التي أُقرّت بدعم من الحزبين، لا تمنع روسيا أن يكون لها وجود دبلوماسي في أستراليا، وهي تطول فقط مسألة تشييد مبان قريبة جدا من البرلمان.

وتسلّم التشريعات أيضاً بحقيقة أن روسيا قد تكون مؤهلة للحصول على تعويض مالي.