سياسة
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إصابة جندي أذربيجاني بنيران من الجانب الأرميني
ذكرت قيادة خدمات الحدود الأذربيجانية في بيان أن نيراناً أطلقت صباح الخميس من الجانب الأرميني، استهدفت جندياً عند معبر لاتشين الحدودي.
إصابة جندي أذربيجاني بنيران من الجانب الأرميني
جنود في حرس الحدود الأذربيجاني بالقرب من معبر لاتشين الحدودي - صورة تعبيره / صورة: AA
15 يونيو 2023

أصيب جندي في قوات حرس الحدود بالجيش الأذربيجاني بجروح الخميس جراء إطلاق نيران من الجانب الأرميني.

وذكرت قيادة خدمات الحدود الأذربيجانية في بيان أن نيراناً أطلقت صباح الخميس من الجانب الأرميني، استهدفت جندياً عند معبر لاتشين الحدودي.

وأكدت أن قوات الجيش الأذربيجاني ردت بالمثل على مصدر النيران، مع إسعاف الجندي المصاب الذي لا خطر على حياته جراء إصابته، وإجراء التدخل الطبي له ميدانياً للوهلة الأولى.

وشددت أن المسؤولية الكاملة عن هذا الاستفزاز تقع على عاتق القيادة العسكرية والسياسية في أرمينيا.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربين بسبب إقليم ناغورنو قرة باغ. وفي 2020 استعادت أذربيجان السيطرة على مساحات من الأراضي كانت خسرتها في صراع لدى انهيار الاتحاد السوفييتي في أوائل التسعينيات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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