أصيب جندي في قوات حرس الحدود بالجيش الأذربيجاني بجروح الخميس جراء إطلاق نيران من الجانب الأرميني.

وذكرت قيادة خدمات الحدود الأذربيجانية في بيان أن نيراناً أطلقت صباح الخميس من الجانب الأرميني، استهدفت جندياً عند معبر لاتشين الحدودي.

وأكدت أن قوات الجيش الأذربيجاني ردت بالمثل على مصدر النيران، مع إسعاف الجندي المصاب الذي لا خطر على حياته جراء إصابته، وإجراء التدخل الطبي له ميدانياً للوهلة الأولى.

وشددت أن المسؤولية الكاملة عن هذا الاستفزاز تقع على عاتق القيادة العسكرية والسياسية في أرمينيا.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربين بسبب إقليم ناغورنو قرة باغ. وفي 2020 استعادت أذربيجان السيطرة على مساحات من الأراضي كانت خسرتها في صراع لدى انهيار الاتحاد السوفييتي في أوائل التسعينيات.