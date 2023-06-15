سياسة
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أنقرة تستدعي السفير السويسري على خلفية فاعلية استهدفت عَلَم تركيا ورئيسها
استدعت الخارجية التركية السفير السويسري جان دانيال إلى مقر الوزارة عقب تنظيم فاعلية استفزازية بمدينة زيوريخ السويسرية في 14 يونيو/حزيران، استهدفت العَلَم التركي والرئيس أردوغان.
أنقرة تستدعي السفير السويسري على خلفية فاعلية استهدفت عَلَم تركيا ورئيسها
الخارجية التركية / صورة: AA
15 يونيو 2023

أعلنت مصادر بالخارجية التركية استدعاء السفير السويسري جان دانيال إلى مقر الوزارة عقب تنظيم فاعلية استفزازية بمدينة زيوريخ السويسرية في 14 يونيو/حزيران، جرى خلالها استهداف تركيا والرئيس أردوغان ورفع لافتات معادية .

وأضافت المصادر أنه جرى التأكيد للسفير السويسري عقب استدعائه أن الهجوم الذي استهدف علَم تركيا ورئيسها غير مقبول إطلاقاً ولا ينبغي السماح بمثل هذه الهجمات.

والأربعاء شهدت مدينة زيورخ السويسرية فاعليةاستفزازية استهدفت عَلَم تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وأفادت الأناضول، أن مجموعة تطلق على نفسها اسم "تجمّع الإضراب الثوري في زيورخ"، تجمّعت أمام مصرف "UBS" في المدينة وأحرقت العلم التركي. كما رفعت المجموعة لافتات كتبت عليها عبارات تستهدف الرئيس أردوغان.

ولاحقاً أوضحت الشرطة السويسرية أنها لم تكن على علم بالفعالية المذكورة وقالت إنها أقيمت دون الحصول على إذن مسبق.

وعقب الحادثة، تحرّكت السفارة التركية في برن والقنصلية العامة التركية في زيورخ، وتواصلتا مع السلطات الفيدرالية السويسرية حول الأمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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