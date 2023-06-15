أعلنت مصادر بالخارجية التركية استدعاء السفير السويسري جان دانيال إلى مقر الوزارة عقب تنظيم فاعلية استفزازية بمدينة زيوريخ السويسرية في 14 يونيو/حزيران، جرى خلالها استهداف تركيا والرئيس أردوغان ورفع لافتات معادية .

وأضافت المصادر أنه جرى التأكيد للسفير السويسري عقب استدعائه أن الهجوم الذي استهدف علَم تركيا ورئيسها غير مقبول إطلاقاً ولا ينبغي السماح بمثل هذه الهجمات.

والأربعاء شهدت مدينة زيورخ السويسرية فاعليةاستفزازية استهدفت عَلَم تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وأفادت الأناضول، أن مجموعة تطلق على نفسها اسم "تجمّع الإضراب الثوري في زيورخ"، تجمّعت أمام مصرف "UBS" في المدينة وأحرقت العلم التركي. كما رفعت المجموعة لافتات كتبت عليها عبارات تستهدف الرئيس أردوغان.

ولاحقاً أوضحت الشرطة السويسرية أنها لم تكن على علم بالفعالية المذكورة وقالت إنها أقيمت دون الحصول على إذن مسبق.

وعقب الحادثة، تحرّكت السفارة التركية في برن والقنصلية العامة التركية في زيورخ، وتواصلتا مع السلطات الفيدرالية السويسرية حول الأمر.