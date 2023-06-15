سياسة
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على هامش قمة الناتو.. وزير الدفاع التركي يلتقي ستولتنبرغ في بروكسل
التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر، أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، على هامش اجتماعات وزراء دفاع الحلف في بروكسل.
على هامش قمة الناتو.. وزير الدفاع التركي يلتقي ستولتنبرغ في بروكسل
وصول وزير الدفاع التركي يشار غولر إلى مقر حلف النانو في بروكسل للمشاركة في اجتماعات وزراء دفاع الحلف / صورة: AA
15 يونيو 2023

التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر، أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

جاء ذلك على هامش قمة وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو، التي انطلقت الخميس وتستمر يومين.

وتناول الجانبان قضايا دفاعية وأمنية إقليمية إلى جانب مواضيع متعلقة بحلف الناتو.

والخميس انطلقت اجتماعات وزراء دفاع حلف الناتو في مقر التكتل بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وتستمر الاجتماعات يومين، وتناقش ملفات عديدة أبرزها التطورات المتعلقة بالحرب الأوكرانية.

ويمثل تركيا في الاجتماعات وزير الدفاع يشار غولر، في حين يترأسها أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ.

ويشارك الوزراء بداية في اجتماع لجنة "الناتو–أوكرانيا"، ثم اجتماع مجموعة الاتصال العسكري لدعم أوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة، حيث سيُطلِع خلالها وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف دول الناتو على الوضع في بلاده من كثب، وإبلاغهم احتياجاتها العسكرية.

كما سيبحث وزراء الحلف تعزيز قوة الردع والدفاع للناتو، ومناقشة خطط إقليمية جديدة.

وسيجري أيضاً على هامش الاجتماعات عقد لقاءات غير رسمية مع ممثلي شركات الصناعات الدفاعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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