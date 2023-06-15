سياسة
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بمشاركة قطر وأذربيجان.. تركيا تحتضن مناورات "عنقاء الأناضول" العسكرية
احتضنت ولاية قونية وسط تركيا، الخميس، مناورات "عنقاء الأناضول" العسكرية، بمشاركة قوات من قطر وأذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية، فيما شاركت نيجيريا والبرازيل والسعودية وباكستان والبوسنة والهرسك وجورجيا وألمانيا، بصفة مراقب.
بمشاركة قطر وأذربيجان.. تركيا تحتضن مناورات "عنقاء الأناضول" العسكرية
بمشاركة قطر وأذربيجان.. تركيا تحتضن مناورات "عنقاء الأناضول" العسكرية / صورة: AA
15 يونيو 2023

احتضنت ولاية قونية وسط تركيا الخميس مناورات "عنقاء الأناضول" العسكرية، بمشاركة قوات من قطر وأذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية.

كما شاركت في المناورات نيجيريا والبرازيل والسعودية وباكستان والبوسنة والهرسك وجورجيا وألمانيا بصفة مراقب.

المناورات التي استخدمت فيها الذخيرة الحية نفذت سيناريوهات تشمل مهام مشتركة للتكامل الجوي والبري، بمشاركة طائرات حربية وأخرى مروحية، إلى جانب فرق إنقاذ والهبوط بالمظلات.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت في المناورات لأول مرة مروحيات من طراز "T70" ومروحيات أباتشي تابعة للقوات الجوية القطرية.

وتابع قائد القوات الجوية التركية الجنرال أتيلا غولن المناورات في موقع إجرائها.

وخلال المناورات ضربت القوات المشاركة الأهداف المحددة بدقة تامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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