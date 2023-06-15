سياسة
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تركيا تدعو المجتمع الدولي للتعاون من أجل عودة السوريين إلى بلادهم
دعت تركيا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى "التعاون من أجل عودة السوريين إلى بلدهم".
تركيا تدعو المجتمع الدولي للتعاون من أجل عودة السوريين إلى بلادهم
 مشاريع سكنية شمالي سوريا من أجل عودة اللاجئين / صورة: AA
15 يونيو 2023

قال سفير تركيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فاروق قايماقجي إن أنقرة دعت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للتعاون من أجل عودة السوريين إلى بلادهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها قايماقجي الخميس خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل السابع بشأن دعم مستقبل سوريا.

وقال قايمقجي إن الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي وأثر على سوريا، أظهر مرة أخرى الحاجة المُلحة إلى ضمان استقرار البلاد وتسريع العملية السياسية فيها.

وأشار إلى أهمية المؤتمر باعتباره منصة لتقديم الدعم إلى السوريين والدول المجاورة التي تستضيفهم.

وشدد المسؤول التركي على أن طريق حل الأسباب الرئيسية للمشكلة في سوريا هو من خلال تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ولفت إلى أهمية المساعدات العابرة للحدود إلى شمال غربي سوريا، مشيراً إلى أن قبول إدارة دمشق فتح بوابتين حدوديتين إضافيتين كان موضع ترحيب.

وذكر أن تركيا تدعم جميع المبادرات الدولية الهادفة إلى حل سياسي على أساس معايير الأمم المتحدة، وأن أحد أسباب إقامة علاقة مع إدارة دمشق إحياء العملية السياسية.

وأشار إلى عودة نحو 560 ألف سوري بشكل طوعي وآمن من تركيا إلى المناطق التي تحقق الاستقرار فيها شمالي سوريا.

وتطرق إلى التهديد الذي يشكله تنظيم PKK/YPG الإرهابي على وحدة وسلامة الأراضي السورية والأمن القومي التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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