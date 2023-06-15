سياسة
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الرئاسة التركية تدين بشدة فاعلية استهدفت العَلَم  والرئيس أردوغان في سويسرا
أدانت الرئاسة التركية فعالية استفزازية نظّمها إرهابيون ومناصروهم استهدفت العَلَم التركي والرئيس رجب طيب أردوغان في مدينة زيورخ السويسرية.
الرئاسة التركية تدين بشدة فاعلية استهدفت العَلَم  والرئيس أردوغان في سويسرا
المجمع الرئاسي / صورة: AA
15 يونيو 2023

أدانت دائرة الاتصال بالرئاسة بشدة استفزازات ارتكبها إرهابيون ومناصروهم ضد العَلَم التركي والرئيس رجب طيب أردوغان في مدينة زيورخ السويسرية.

جاء ذلك في بيان أصدرته دائرة الاتصال بالرئاسة، قالت فيه إن وزارة الخارجية التركية استدعت سفير سويسرا لدى أنقرة عقب الاعتداء القبيح ضد الرئيس والعَلَم التركيين، شددت فيه على رفضها هذا الاعتداء.

وقال البيان: "ندين بشدة الأعمال المنحطة التي استهدفت رئيسنا رجب طيب أردوغان وعَلَمنا التركي، والتي نظمها إرهابيون وأنصارهم في زيورخ بسويسرا".

وجاء بالبيان: "طُلب من السلطات السويسرية فتح تحقيق فوري حول الحادثة وتحديد مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة".

وأضاف: "سنواصل متابعة الحادثة من خلال السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة الخارجية، وننتظر من السويد أن لا تسمح بمثل هذه الاعتداءات القبيحة وأنشطة الدعاية السوداء للمنظمات الإرهابية".

والأربعاء شهدت مدينة زيورخ السويسرية فاعلية استفزازية استهدفت عَلَم تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، نظمتها مجموعة تطلق على نفسها اسم "تجمّع الإضراب الثوري في زيورخ"، تجمّعت أمام مصرف "UBS" في المدينة وأحرقت العَلَم التركي. كما رفعت المجموعة لافتات كتبت عليها عبارات تستهدف الرئيس أردوغان.

وعقب الحادثة، تحرّكت السفارة التركية في برن والقنصلية العامة التركية في زيورخ، وتواصلتا مع السلطات الفيدرالية السويسرية حول الأمر. كما استدعت الخارجية التركية السفير السويسري لدى أنقرة جان دانيال إلى مقر الوزارة على خلفية الواقعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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