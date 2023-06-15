أعلن الرئيس التنفيذي لتطبيق "تيك توك" شو زي تشيو الخميس أنه يريد استثمار مليارات الدولارات في جنوب شرق آسيا السنوات المقبلة حيث تزدهر خدمة المبيعات عبر الإنترنت التي أطلقتها المجموعة الصينية لنشر مقاطع الفيديو عام 2022.

وقال شو زي تشيو خلال مؤتمر في العاصمة الإندونيسية جاكرتا: "سنستثمر مليارات الدولارات في إندونيسيا وجنوب شرق آسيا خلال السنوات القليلة المقبلة".

وأضاف رئيس المجموعة التي تأسست قبل ست سنوات: "من فريق متواضع من 100 شخص، لدينا حالياً نحو 8 آلاف موظف في جنوب شرق آسيا".

ويستخدم نحو 125 مليون إندونيسي التطبيق شهرياً، ويبلغ مجموع المستخدمين شهرياً 325 مليوناً في جنوب شرق آسيا.

وفي إندونيسيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تضم المجموعة حسب الرئيس التنفيذي أكثر من مليونَي بائع في "متجر تيك توك" (تيك توك شوب)، حيث تُعرض سلع للبيع ترتبط بمجالات الموضة والتكنولوجيا المتطورة والمنتجات المصنوعة يدوياً.

وأشارت دراسة أجرتها شركة الاستشارات السنغافورية "مومينتوم ووركس" Momentum Works نُشرت الخميس إلى أن المجموعة تمكنت من الاستفادة من نجاحها وحصدها ملايين المستخدمين في المنطقة لتطوير نشاط مبيعاتها عبر الإنترنت عام 2022، الذي جرى اختباره في إندونيسيا العام الماضي.

وعلى الرغم من أن تطبيق "تيك توك" لم يتقدّم على تطبيقات أخرى كبرى في مجال التجارة عبر الإنترنت في المنطقة، مثل "شوبي" و"لازادا" فإن "متجر تيك توك" شهد أسرع نمو إذ تضاعف حجم أعماله سبع مرات في عام واحد ليبلغ 4.4 مليار دولار العام الماضي.

وقال مدير شركة "مومينتوم ووركس" ويهان تشين لوكالة الصحافة الفرنسية إن تيك توك الذي يتمتع بجمهور يسعى للترفيه، يحاول عبر طرائق مختلفة تحويل انتباهه" إلى التجارة الإلكترونية.

ومن إندونيسيا، توسع "متجر تيك توك" بشكل كبير ليصل إلى خمسة أسواق أخرى في جنوب شرق آسيا، يَستخدم فيها عدد كبير من الأشخاص تطبيق تيك توك "واستثمر لتحسين قدراته التجارية عبر الإنترنت".

وتعد إندونيسيا أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في المنطقة وتمثل 52% من حجم الأعمال في جنوب شرق آسيا.

وتوقعت "مومينتوم ووركس" أن يستمر القطاع في النمو على الرغم من عودة الزبائن إلى ارتياد المتاجر بعد رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19.

وتتحكم شركة "بايت دانس" ByteDance الصينية العملاقة للتكنولوجيا بتطبيق تيك توك. ويضم التطبيق الذي ينشر مقاطع فيديو قصيرة أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم. ويحظى بشعبية بين الشباب خصوصاً.

لكن تشتبه السلطات الأمريكية ودول أوروبية عديدة بأن التطبيق لا يحمي البيانات بشكل كافٍ ما يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين أو حتى التلاعب بهم. ولطالما نفى القائمون على التطبيق ذلك.