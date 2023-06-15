تعتزم سنغافورة أن "تنشر تدريجياً" مزيداً من روبوتات التجوُّل في شوارعها، على ما أعلنت الشرطة الخميس، بعد أكثر من خمس سنوات اختُبرت خلالها هذه الروبوتات.

وأشارت شرطة سنغافورة الواقعة في جنوب شرق آسيا في بيان، إلى أنّ الروبوتات دخلت في الخدمة بمطار شانغي في أبريل/نيسان "لزيادة عدد الشرطيين الذين ينفذون دوريات".

ومن المرتقب نشر مزيد من الروبوتات المماثلة في الجزيرة التي تضم 5.6 مليون شخص ويُعد معدل الولادات فيها منخفضاً، فيما تلجأ إلى هذه التكنولوجيا لسدّ نقص تواجهه في اليد العاملة.

وقالت الشرطة السنغافورية: "نخطط لنشر مزيد من الروبوتات الجوالة بشكل تدريجي لزيادة عدد دوريات الشرطة في مختلف أنحاء سنغافورة"، من دون تحديد تواريخ ذلك.

وتحوي الروبوتات كاميرات وأجهزة استشعار ومكبرات صوت وشاشة، وتنبعث منها أضواء وصفارات إنذار، كما أنها مُجهزة بكاميرا 360 درجة توفّر لقطات للشرطة في غرفة تحكم.

وعبر استخدام الأضواء وصفارات الإنذار ومكبرات الصوت، يمكن للروبوتات "إقامة طوق للشرطة وتحذير المارة عقب وقوع حادث" قبل وصول عناصر الشرطة، وفق ما ذكر بيان الشرطة.