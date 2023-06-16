سياسة
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"بتفاهم ثنائي".. واشنطن وطهران تجريان محادثات لتهدئة التوتر
قال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران لرسم خطوات يمكن أن تؤدي إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني، إذ يمكن وصف هذه الخطوات على أنها "تفاهم" لا اتفاق يتطلب مراجعة من الكونغرس الأمريكي.
"بتفاهم ثنائي".. واشنطن وطهران تجريان محادثات لتهدئة التوتر
إيران / صورة: AA
16 يونيو 2023

قال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران لرسم خطوات يمكن أن تؤدي إلى الحدّ من البرنامج النووي الإيراني وإطلاق سراح بعض المواطنين الأمريكيين المحتجزين وإنهاء تجميد بعض الأصول الإيرانية في الخارج.

يمكن وصف هذه الخطوات على أنها "تفاهم" لا اتفاق يتطلب مراجعة من الكونغرس الأمريكي، إذ يعارض كثيرون منح إيران مزايا بسبب مساعدتها العسكرية لروسيا وأعمالها القمعية في الداخل ودعمها لوكلاء يهاجمون المصالح الأمريكية في المنطقة.

وبعد أن فشلت في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، تأمل واشنطن في استعادة بعض القيود على إيران لمنعها الحصول على سلاح نووي يمكن أن يهدد إسرائيل ويثير سباق تسلح بالمنطقة.

كان اتفاق 2015، الذي انسحب منه في 2018 الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب، يضع حداً لتخصيب طهران لليورانيوم عند درجة نقاء 3.67 بالمئة ومخزونها من هذه المادة عند 202.8 كيلوجرام، وهي حدود تتجاوزها طهران منذ ذلك الحين.

ويبحث مسؤولون أمريكيون وأوروبيون عن طرق لكبح جهود طهران النووية منذ انهيار المحادثات الأمريكية-الإيرانية غير المباشرة. وتوضح الرغبة في استئناف المناقشات تنامي الشعور في العواصم الغربية بضرورة التعامل مع برنامج إيران.

وتنفي الحكومة الأمريكية تقارير عن سعيها لاتفاق مؤقت، مستخدمة وسائلها للإنكار المعدة بعناية لتترك الباب مفتوحاً أمام احتمال "تفاهم" أقل رسميةً يمكن أن يتجنب مراجعة الكونغرس.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر أي اتفاق مع إيران.

غير أنه قال إن واشنطن تريد من طهران تخفيف حدة التوتر وكبح برنامجها النووي ووقف دعم جماعات بالمنطقة تنفذ هجمات بالوكالة ووقف دعم الحرب الروسية على أوكرانيا والإفراج عن مواطنين أمريكيين محتجزين.

وأضاف: "نواصل استخدام وسائل التواصل الدبلوماسية لتحقيق كل هذه الاهداف"، وذلك دون خوض في تفاصيل.

وقال مسؤول إيراني: "أطلق عليه ما تريد، اتفاق مؤقت أو اتفاق مرحلي أو تفاهم مشترك.. الجانبان كلاهما يريدان منع مزيد من التصعيد".

وقال إنه في البداية "سيشمل ذلك تبادل سجناء وإطلاق سراح جزء من الأصول الإيرانية المجمدة".

وقال إن الخطوات الأخرى قد تشمل إعفاءات من العقوبات الأمريكية المرتبطة بإيران لتصدير النفط مقابل وقف تخصيب اليورانيوم عند 60% وتعاوناً إيرانياً أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

تهدئة

وقال مسؤول غربي طلب عدم الكشف عن هويته: "يسعني أن أطلق عليه تفاهم تهدئة"، مضيفاً أن في سلطنة عمان أكثر من جولة من المحادثات غير المباشرة بين المسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت مكجورك وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني.

كما التقى المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روب مالي بسفير إيران لدى الأمم المتحدة بعد شهور من رفض إيران التواصل المباشر.

وقال المسؤول الغربي إن الفكرة هي خلق وضع قائم مقبول للجميع، وجعل إيران تتجنب الخط الأحمر الغربي للتخصيب إلى درجة نقاء 90%، والتي ينظر إليها عادة على أنها أسلحة، وربما حتى "وقف" تخصيبها عند 60%.

وقال المسؤول إنه بالإضافة إلى الوقف عند 60%، يبحث الجانبان مزيداً من التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً مقابل "تحويل كبير" لأموال إيرانية في الخارج.

ولم يحدد المسؤول إن كان التوقف يعني أن إيران ستلتزم عدم التخصيب فوق 60% أو أنها ستتوقف عن التخصيب إلى نسبة 60% نفسها.

تفادي صدام إيراني-إسرائيلي

ولم يتضح أيضاً ترتيب الخطوات وكيفية ارتباطها بالإفراج عن ثلاثة مواطنين أمريكيين محتجزين لدى إيران. وقال مسؤولون في وقت سابق إن إطلاق سراحهم قد يكون مرتبطاً بالإفراج عن أموال مجمدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين إن البلدَين قد يتبادلان السجناء قريبا إذا أبدت واشنطن حسن نية، مضيفاً أن محادثات تجري عبر وسطاء دون أن يخوض في تفاصيل.

ولم ترد بعثة إيران إلى الأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق بشكل مفصل.

وقال المسؤول الغربي إن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو الحؤول دون تدهور الوضع على الصعيد النووي وتجنب صدام محتمل بين إسرائيل وإيران.

وقال "إذا أساء الإيرانيون التقدير، فإن احتمالات رد إسرائيلي قوي هو أمر نريد تجنبه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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