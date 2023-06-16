سياسة
2 دقيقة قراءة
مجلس الشيوخ الأمريكي يعيّن أول قاضية اتحادية مسلمة
أكد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين محامية الحقوق المدنية نصرت تشودري بفارق صوت واحد، بمحكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، مما يجعلها أول قاضية اتحادية مسلمة في الولايات المتحدة.
مجلس الشيوخ الأمريكي يعيّن أول قاضية اتحادية مسلمة
نصرت شودري أمريكية من أصول بنغلاديشية / صورة: تويتر / صورة: Reuters
16 يونيو 2023

أكد مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس تعيين محامية الحقوق المدنية نصرت تشودري بمحكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، لتصبح بذلك أول قاضية اتحادية مسلمة وأول أمريكية من أصول بنغلادشية في هذا المنصب.

ورشّح الرئيس جو بايدن تشودري للمحكمة الاتحادية في يناير/كانون الثاني، وجرى تأكيدها للمنصب مدى الحياة بهامش ضيق من 50-49 صوتاً.

وفي الآونة الأخيرة، عملت تشودري مديرة قانونية لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية في ولاية إلينوي.

ووفقاً لسيرتها الذاتية على الإنترنت، لديها سجل حافل في النهوض بإصلاح العدالة الجنائية وحقوق المهاجرين والحصول على الرعاية الإنجابية، وكانت نائبة سابقة لمدير برنامج العدالة العرقية (ACLU).

وكتب اتحاد الحريات المدنية في تغريدة على تويتر: "تهانينا لنصرت تشودري، المديرة القانونية لاتحاد الحريات المدنية في إلينوي، على تأكيدها للمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك، نصرت هي محامية رائدة في مجال الحقوق المدنية، وسيكون تأكيدها بمثابة رصيد للنظام القانوني في بلادنا".

وعيّن بايدن، أيضاً، أول قاضٍ مسلم في تاريخ الولايات المتحدة، وهو زاهد قريشي الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه في محكمة ولاية نيوجرسي الاتحادية في 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us