سياسة
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بعد لقائه فينيسيوس.. رئيس فيفا يدعو إلى وقف المباريات إن وقعت حوادث عنصرية
شدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على وقف أي مباراة حال وقوع حوادث عنصرية، وذلك بعد تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني، لهتافات عنصرية من بعض جماهير فالنسيا خلال خسارة فريقه، الشهر الماضي.
بعد لقائه فينيسيوس.. رئيس فيفا يدعو إلى وقف المباريات إن وقعت حوادث عنصرية
رئيس "فيفا" جاني إنفانتينو يلتقي مهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور بعد تعرّض الأخير لإساءات عنصرية / صورة: FIFA
16 يونيو 2023

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو إلى وقف مباراة حال وقوع حوادث عنصرية، خلال لقائه البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني بعدما كان الأخير ضحية إساءات عنصرية الشهر الماضي.

وقال إنفانتينو في بيان أصدره الفيفا الخميس: "يجب ألاّ نتحدث فقط عن العنصرية والتمييز، بل يجب أن نتصرف بحزم. إننا نؤيد عدم التسامح".

وتابع "العنصرية لا تتوافق مع كرة القدم! في هذه الحالة، يجب وقف المباراة. الحكام لديهم هذا الخيار تحت تصرفهم في مسابقات الفيفا. لدينا إجراءات مطبقة لذلك، ولكن يجب اتخاذ الإجراءات على جميع المستويات، بما في ذلك البطولات الوطنية".

كما أعلن إنفانتينو الذي جاء تصريحه بعد لقاء فينيسيوس والمنتخب البرازيلي خلال حصة تدريبية في برشلونة، أن الفيفا سيشكّل مجموعة عمل لتقديم توصيات ملموسة في هذا المجال، مع "دور مهم" للاعب البرازيلي، حسبما أفاد به الاتحاد القاري للعبة.

وتعرّض فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية من بعض جماهير فالنسيا خلال خسارة فريقه ريال صفر-1 في الدوري الإسباني، وقد نعته بعضهم بـ"القرد"، ما اثار ردود أفعال غاضبة وموجة سخط عالمية.

مصدر:AA
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