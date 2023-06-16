سياسة
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غوتيريش: ملتزمون تقديم الدعم الدولي للدول المضيفة للاجئين
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة الأممية مصممة على تقديم الدعم الدولي للدول المضيفة للاجئين، مؤكداً أنه "من أجل عودة اللاجئين إلى بلدانهم يجب أولاً ضمان عدم تعرضهم للاضطهاد".
غوتيريش: ملتزمون تقديم الدعم الدولي للدول المضيفة للاجئين
  غوتيريش: مصممون على تقديم الدعم للدول المضيفة للاجئين   / صورة: AFP
16 يونيو 2023

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة الأممية مصممة على تقديم الدعم الدولي للدول المضيفة للاجئين.

جاء ذلك رداً على سؤال لمراسل الأناضول خلال مؤتمر صحفي عقده غوتيريش في نيويورك الخميس.

وسأل المراسل قائلاً: "تركيا إحدى الدول التي تستضيف لاجئين سوريين، وتقول إن على المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل العودة الآمنة والكريمة لهؤلاء اللاجئين إلى بلدانهم، ما الذي يمكن أن تفعله الأمم المتحدة في هذا المجال؟".

وأوضح غوتيريش أن "الأمم المتحدة تجري محادثات مع سلطات الدول حول هذه القضايا، وأن على المجتمع الدولي دعم المشاريع بهذا الصدد من أجل دمج اللاجئين في المجتمعات التي يعودون إليها".

وشدد الأمين العام على أنه "من أجل عودة اللاجئين إلى بلدانهم يجب أولاً ضمان عدم تعرضهم للاضطهاد"، وأردف: "نحن ملتزمون تقديم الدعم الدولي للدول المضيفة للاجئين".

وحول غرق قارب للمهاجرين قبالة السواحل اليونانية، أعرب غوتيريش عن صدمته تجاه "الأحداث المروعة" بخصوص غرق قارب المهاجرين قبالة جزيرة مورا اليونانية.

وأضاف: "العالم يحتاج أيضاً إلى الهجرة، لكن يجب أن تكون بانتظام، إذا لم تخلق البلدان فرصاً للهجرة النظامية والقانونية فسيقع المهاجرون في أيدي المهربين وستكون النتيجة مأساوية للغاية كما رأينا في الساحل اليوناني".

وقال: "المشكلة ليست مشكلة اليونان، بل إنها مشكلة أوروبية، تحتاج أوروبا الآن إلى وضع سياسة هجرة فعالة متضامنة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى".

والأربعاء أعلنت السلطات اليونانية مصرع 79 مهاجراً غير نظامي إثر غرق قارب كان يقلّهم، قبالة سواحل شبه جزيرة مورا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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