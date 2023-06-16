احتل التوتر الجيوسياسي طويل الأمد المحيط ببرنامج إيران النووي مركز الصدارة مرة أخرى، مع انخراط كل من واشنطن وطهران في مفاوضات دبلوماسية غير معلنة، بينما يراقب العالم بفارغ الصبر، متسائلاً عما إذا كان يمكن للخصمين إيجاد أرضية مشتركة وتأمين اتفاق في اللحظة الأخيرة من شأنه تخفيف التوترات وتقليل مخاطر المواجهة العسكرية مع إيران.

وفيما تتفاوض إدارة بايدن بهدوء مع إيران للحد من برنامج طهران النووي وإطلاق سراح الأمريكيين المسجونين وفقاً لمسؤولين من ثلاث دول نقلت عنهم صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قال المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، إنه يمكن أن يوافق على صفقة مع الولايات المتحدة إذا ظلت البنية التحتية النووية الإيرانية سليمة.

وحسب الصحيفة الأمريكية، تهدف المساعي الأمريكية إلى التوصل إلى اتفاق غير رسمي وغير مكتوب، يسميه بعض المسؤولين الإيرانيين "وقف إطلاق نار سياسي". الأمر الذي من شأنه أن يحد من التصعيد المتواصل الذي أصبح أكثر خطورة مع تكديس إيران مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب يقترب من درجة نقاوة القنبلة النووية، فضلاً عن مزاعم تزويد طهران موسكو بطائرات من دون طيار لاستخدامها في أوكرانيا، وشنها حملة قمع صارمة ضد الاحتجاجات السياسية الداخلية.

"مسلسل إيران النووي"

لطالما كانت طموحات إيران النووية مصدر قلق للمجتمع الدولي منذ عقود. يمكن إرجاع سلسلة الأحداث التي أدت إلى المفاوضات الحالية إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والمعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، الموقعة في عام 2015.

هدفت الاتفاقية حينها إلى الحد من القدرات النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، وقدمت طريقاً لتطبيع العلاقات مع الغرب.

ومع ذلك، في عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة، ووصفتها بأنها معيبة وغير كافية. وفي وقت لاحق، أعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران، ما خلق أجواء متوترة أغلقت الطريق أمام التقدم في العلاقات الدبلوماسية.

رداً على الانسحاب الأمريكي، بدأت إيران تدريجياً في خرق بعض القيود النووية المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة. وقالت طهران إن هذه الخطوة كانت استجابة ضرورية للصعوبات الاقتصادية الناجمة عن إعادة فرض العقوبات. وشملت هذه الانتهاكات زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحدود المتفق عليها، وكذلك تخزين اليورانيوم المخصب.

محاولات غير جديّة

بعد تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة في عام 2021، تجدد الأمل في تنشيط المحادثات النووية. وأعرب الجانبان عن رغبتهما في الانخراط من جديد في المفاوضات وإيجاد حل دبلوماسي للمأزق.

وعلى الرغم من عقد جولات متعددة من المحادثات في فيينا منذ أبريل/نيسان 2021، مع ممثلين من إيران والولايات المتحدة ومبادرات بلدان ثلاثة على خطة العمل الشاملة المشتركة للعمل من أجل إحياء محتمل للاتفاقية، فإن التحركات ظلت بطيئة ولم تقدم حلولاً ملموسة. إذ كانت المفاوضات صعبة، واتسمت بخلافات حول تسلسل تخفيف العقوبات ومطالب إيران بضمانات ضد انسحاب الولايات المتحدة في المستقبل.

ونتيجة لذلك، فإن اتفاقية إيران النووية، التي ستكمل عامها الثامن في يوليو/تموز المقبل، بقيت طوال هذا الوقت مطروحة على الطاولة كموضوع لم يُحرز تقدم فيه تقريباً منذ انسحاب الولايات المتحدة منها قبل 5 سنوات.

انعدام الثقة

بينما تتهم الإدارة الأمريكية إيران بعدم التراجع، تقول إدارة طهران إن الولايات المتحدة لم تقدم سوى تضحيات صغيرة جداً من أجل الصفقة. في هذه المرحلة، من المفيد التذكير بأن طهران تطالب برفع الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل كامل، وأن تضمن إدارة واشنطن أنها لن تترك طاولة المفاوضات مرة أخرى.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه إيران تحقيق مطالبها مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً، فهي في الواقع تواصل أنشطتها النووية في الخلفية. وفقاً للمعلومات الواردة في المصادر المفتوحة، زادت إيران مخزونها من اليورانيوم بنسبة 27% في وقت قصير وخفضت فترة العتبة إلى أسبوعين.

يبلغ إجمالي مخزونات طهران من اليورانيوم المخصّب الآن أكثر من 21 ضعف حد خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). باختصار، إذا أرادت إيران صنع أسلحة نووية اليوم، فإن لديها ما يكفي من اليورانيوم لأكثر من قنبلة واحدة. كما تجدر الإشارة إلى أن إيران لم تستطع تقديم إجابات معقولة عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص هذه العمليات.

ومعلقاً على موضوع انعدام الثقة بين الطرفين، قال رئيس مركز الدراسات الإيرانية هاكي أويغور خلال حديثه لموقع TRT Haber: "تفيد هذه المعطيات بأن مستوى انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وإيران قد بلغ ذروته مرة أخرى بعد عام 2018. ويشير إلى أنه إذا كانت هناك عملية جديدة ستقام بين البلدين، فمن غير المرجح أن تقوم على أساس الاتفاقية القديمة". موضحاً أنه في الاتفاقية الموقعة في عام 2015، انتهت صلاحية بعض المواد التي فرضت قيوداً مؤقتة على إيران أو على وشك الانتهاء. لذلك، فإن قبول الاتفاقية القديمة كما هي لا معنى له.

اتفاق اللحظة الأخيرة

على الرغم من أن مستوى عدم الثقة متطرف، إلا أنه لا يزال هناك بعض الأدلة الجادة على أن الدبلوماسية الخفية تجري بين البلدين. حسب نيويورك تايمز، تعكس المحادثات غير المباشرة، التي يجري بعضها في دولة عُمان، استئناف الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بعد انهيار أكثر من عام من المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015.

ويُتوقع أن توافق إيران بموجب الاتفاق الجديد -الذي وصفه مسؤولان إسرائيليان بأنه "وشيك"- على عدم تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تتجاوز النسبة الحالية البالغة 60%، وهي النسبة القريبة من درجة 90% اللازمة لصنع السلاح النووي، والتي حذرت الولايات المتحدة من أن الوصل منها سيتسبب برد فعل عنيف.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الاتفاق يقضي كذلك بإيقاف الهجمات على المتعاقدين الأمريكيين في سوريا والعراق من وكلائها في المنطقة، إضافة إلى توسيع التعاون مع المفتشين النوويين الدوليين، والامتناع عن بيع الصواريخ الباليستية لروسيا.

في المقابل، تتوقع إيران أن تتجنب الولايات المتحدة تشديد العقوبات التي تخنق اقتصاد إيران بالفعل، وعدم الاستيلاء على ناقلات النفط الأجنبية كما فعلت في أبريل الماضي، إضافة إلى عدم السعي لإصدار قرارات عقابية جديدة في الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب نشاطها النووي.

معلقاً على هذه الشروط، قال علي فايز، مدير إيران في "مجموعة الأزمات الدولية" المعنية بالحد من الصراعات: "لا يهدف أي من هذا إلى التوصل إلى اتفاق رائد". موضحاً أن الهدف الآن هو "الحدّ من أي نشاط يتجاوز بشكل أساسي الخط الأحمر أو يضع أياً من الطرفين في وضع يمكنه من الانتقام بطريقة تزعزع استقرار الوضع الراهن". وأضاف قائلاً: "الهدف هو تسكين التوترات، وخلق الوقت والفضاء لمناقشة الدبلوماسية المستقبلية والاتفاق النووي".