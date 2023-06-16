سياسة
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"مثير للقلق".. الأمم المتحدة تحذّر من كارثة إنسانية جديدة في دارفور
حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية جديدة قد يشهدها إقليم دار فور شمال السودان، مع دخول النزاع في البلاد شهره الثالث، وتعرض المستشفيات ومنشآت المياه لهجمات، داعية دول العالم إلى عدم السماح بحدوث ذلك مجدداً.
"مثير للقلق".. الأمم المتحدة تحذّر من كارثة إنسانية جديدة في دارفور
تتعرض دارفور لكارثة إنسانية محتملة مع دخول النزاع في البلاد شهره الثالث  / صورة: AFP
16 يونيو 2023

دعت الأمم المتحدة العالم إلى عدم السماح بحدوث كارثة إنسانية جديدة قد يشهد إقليم دارفور غربي السودان.

جاء ذلك في بيان لمفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، صدر مع دخول النزاع في السودان شهره الثالث، واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.

وقال في البيان: "دارفور تتحول بسرعة إلى كارثة إنسانية، لا يمكن للعالم أن يسمح بحدوث ذلك مجدداً".

وأضاف أن الوضع في دارفور "مثير للقلق"، موضحا أن الناس أصبحوا "محاصرين في كابوس حي، يموت الأطفال في المستشفيات حيث يتلقون العلاج، ويعاني الأطفال والأمهات من سوء التغذية الحاد، كما تتعرض خيام النازحين للحرق".

كما كشف البيان عن تعرض المستشفيات ومنشآت المياه لهجمات على خلفية الصراع، فضلاً عن نهب المستودعات والمكاتب الإنسانية، وقتل عمال الإغاثة.

وفي السياق، شدد البيان على خطر استمرار نهب الأصول الطبية والإنسانية على نطاق واسع، فضلاً عن عدم قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم، وتداعيات هذه الظروف على انعدام الأمن الغذائي.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى نحو 2.2 مليون نازح بينهم نحو نصف مليون لاجئ، في إحدى أفقر دول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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