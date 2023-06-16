اعتبر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الخميس بعد زيارة محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا أن الوضع فيها "خطير" لكنه في طور الاستقرار، وذلك بعد تدمير سد كاخوفكا مصدر مياه التبريد لمفاعلاتها.

وقال غروسي للصحفيين: "من جهة، يمكننا ملاحظة أن الوضع خطير والعواقب موجودة وحقيقية"، مضيفاً: "توازياً، اتُخذت إجراءات من أجل ضمان استقرار الوضع" دون أن يحدد ماهية هذه الإجراءات.

وأكد غروسي أن لدى المحطة "ما يكفي من المياه"، مضيفاً: "تمكنت من رؤية حوض التبريد (...) وأبواب الري والأقنية التي تشكل نظاماً لا غنى عنه لتبريد" المحطة.

على صعيد آخر، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سويسرا، الخميس، على السماح بإعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا قائلاً إن ذلك سيكون ضرورياً في إنهاء الهجوم الروسي.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور موجه إلى مجلسي البرلمان السويسري: "أعلم بالنقاش الدائر في سويسرا بخصوص تصدير عتاد حربي لحماية أوكرانيا والدفاع عنها. وهذا سيكون ضرورياً.. فنحن نحتاج إلى أسلحة لنتمكن من استعادة السلام في أوكرانيا".

وقال: "من المهم للغاية إظهار التضامن لأن تلك العقوبات ستساعدنا في إنهاء العدوان... يجب أن نشدد العقوبات".

ودعا زيلينسكي في خطابه سويسرا إلى استضافة مؤتمر سلام دولي، وقال إنه تحدث إلى نظيره السويسري آلان بيرسيه بشأن المبادرة في مارس/آذار.

وأثار خطاب زيلينسكي حالة من التوتر في البرلمان السويسري، إذ رفضه حزب الشعب السويسري اليميني ووصفه بأنه تعدٍّ على سياسية الحياد التي تتبناها البلاد.

من ناحيته، اعتبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس بعد اجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع وزير الدفاع الأوكراني، أن كييف لا تزال لديها القدرة والقوة النارية الكافية لتنفيذ هجومها المضاد رغم خسائرها الأولية.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لأعضاء مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا "إنها حرب. لذلك نعلم أنه ستكون هناك خسائر على الجانبين".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "لا يزال الأوكرانيون يتمتعون بقدرة وقوة قتالية كبيرة"، مؤكداً قدرتهم على "استعادة وإصلاح المعدات المتضررة".

وتابع أوستن: "لا يمكن التنبؤ بالحرب وسنواصل تزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه للنجاح".

بدوره، أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي إلى أن "الهجوم في مراحله الأولى. المعارك عنيفة للغاية ومن المحتمل أن تستغرق وقتاً طويلاً".

وأعلنت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا مواد وعربات مدرعة وذخائر بقيمة 325 مليون دولار. كما أعلنت ألمانيا والمملكة المتحدة وبولندا وكندا والدنمارك وهولندا والنرويج وإيطاليا مساهمات.