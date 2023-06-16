قال إبراهيم أردن رئيس جمعية طاقة الرياح التركية" (TÜREB)، إن جميع المناطق في تركيا، ذات إمكانات إنتاجية لا سيّما في مجال طاقة الرياح البرية.

وأكد أردن في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن وجود بيئة ملائمة لطاقة الرياح، يتطلب حاجة إلى الاستثمارات في هذا المجال، ليس فقط في اليابسة، ولكن أيضاً طاقة الرياح البحرية الثابتة والعائمة، في مناطق بحر إيجة ومرمرة والبحر الأسود.

وكانت الاستثمارات منخفضة في طاقة الرياح خلال الربع الأول من العام الجاري، حسب المسؤول التركي، "وبالتالي ينبغي إيجاد الحل السريع للعوامل المسببة في هذا التباطؤ".

وزاد: "بهذه الطريقة، تستمر المساهمة الإيجابية من حيث أسعار الكهرباء وأمن إمدادات الطاقة".

واحتلت تركيا المركز السادس أوروبياً في توليد الطاقة الكهربائية من الرياح خلال عام 2022، بقدرة إجمالية للطاقة المركبة بلغت 11 ألفاً و969 ميغاوات.

وأظهر تقرير لجمعية "WindEurope" العاملة في مجال تعزيز استخدام طاقة الرياح بأوروبا (مقرها بروكسل)، أن تركيا استخدمت الرياح في توليد 867 ميغاوات من الكهرباء خلال 2022، ليرتفع إجمالي الطاقة المركبة في تركيا إلى 11 ألفاً و969 ميغاوات.

وقال أردن: "من أهم القضايا التي أكد عليها وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب ارسلان بيرقدار، في إطار الخطة الوطنية للطاقة في تركيا هي هدف صفر انبعاثات في 2053".

وأضاف أن الجهود تتواصل لزيادة توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بسرعة، من أجل تحقيق أهداف طويلة الأجل لخفض الانبعاثات وأمن إمدادات الطاقة في تركيا.

ووفقاً لما نشرته مجلة "FDİ" التابعة لمجلة "فاينانشال تايمز" العام 2021، فإن تركيا تحل في المرتبة السابعة أوروبياً، ضمن قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بـ"19" مشروع استثمار أجنبياً مباشراً في مجال الطاقة النظيفة.