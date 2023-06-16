سياسة
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"أدينا واجبنا".. فرونتكس: أبلغنا اليونان عن مركب المهاجرين قبل غرقه
قال الرئيس التنفيذي للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) هانز ليتينز، إنهم أبلغوا السلطات المحلية اليونانية مسبقاً بوجود مركب صيد على متنه نحو 600 شخص كدّسهم مهرّبو البشر على الأرجح قبل غرقه قبالة سواحل شبه جزيرة مورا.
"أدينا واجبنا".. فرونتكس: أبلغنا اليونان عن مركب المهاجرين قبل غرقه
رصدت فرونتكس مركب صيد يتجه إلى اليونان وعلى متنه نحو 600 شخص/ صورة: AP
16 يونيو 2023

قال الرئيس التنفيذي للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) هانز ليتينز، إنهم أبلغوا السلطات المحلية اليونانية مسبقاً بوجود مركب صيد مكدس بالمهاجرين قبل غرقه قبالة سواحل شبه جزيرة مورا.

جاء ذلك في تصريح لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الخميس إذ قال ليتينز إنه من المحزن للغاية وقوع حادث مأساوي آخر.

ولفت إلى أن الوكالة رصدت الثلاثاء مركب صيد يتجه إلى اليونان وعلى متنه نحو 600 شخص كدّسهم مهربو البشر على الأرجح.

وأضاف: "أدينا بواجبنا وأبلغنا السلطات المحلية بشأن المركب، ومن المحزن للغاية غرق المركب يوم الأربعاء ووقع حادث مأساوي آخر".

ولفت ليتينز إلى أنه سافر مباشرة إلى اليونان لاستيضاح ما حدث بالضبط وكيف يمكنهم توفير مزيد من الحماية.

وأعرب عن اعتقاده بأن موجة تدفق المهاجرين على أوروبا لن تتراجع في السنوات القادمة، وأنه ينبغي الاستعداد لفترة طويلة ستشهد تدفق مزيد من المهاجرين.

وشدد على ضرورة العمل على منع لجوء الناس إلى الطرق غير القانونية وتسهيل الهجرة القانونية في الوقت ذاته.

والأربعاء، أعلنت السلطات اليونانية مصرع ما لا يقل عن 79 مهاجراً غير نظامي إثر غرق قارب كان يقلهم، قبالة سواحل شبه جزيرة مورا.

وأشارت إلى إنقاذ أكثر من 100 آخرين نُقلوا إلى ميناء كالاماتا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وكان القارب المنكوب انطلق من طبرق الليبية متوجها إلى إيطاليا، وعلى متنه قرابة 700 شخص، بحسب منظمة "هاتف الإنذار/ألارم فون" المدنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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