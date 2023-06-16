سياسة
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"أسهمت في حفظ الأمن".. كوسوفو تشكر تركيا لإرسالها قوات حفظ سلام
قدّم رئيس وزراء كوسوفو، الشكر لتركيا لإرسالها كتيبة كوماندوز ضمن قوة الناتو لحفظ السلام، إثر الأحداث التي تشهدها بلاده، ونوه بأن تلك القوة "أسهمت في حفظ الأمن والسلام في كوسوفو".
"أسهمت في حفظ الأمن".. كوسوفو تشكر تركيا لإرسالها قوات حفظ سلام
رئيس وزراء كوسوفو يشكر تركيا على إرسالها كتيبة قوات كوماندوز لتعزيز قوة الناتو لحفظ السلام في بلاده / صورة: Reuters
16 يونيو 2023

أعرب رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي عن شكره لتركيا على إرسالها كتيبة قوات كوماندوز لتعزيز قوة الناتو لحفظ السلام في بلاده.

جاء ذلك خلال استقباله السفير التركي لدي بريشتينا صبري تونج أنغللي، في مقر الحكومة، حسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء، الخميس.

ولفت البيان إلى أن كورتي شكر السفير أنغللي على الدعم الذي قدمته كتيبة الكوماندوز التركية التي انتشرت في كوسوفو وقوامها نحو 500 جندي، بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد.

ونوه كورتي بأن تلك القوة "ساهمت في حفظ الأمن والسلام في كوسوفو".

وفي 26 مايو/أيار الماضي، بدأ صرب كوسوفو احتجاجات ضد بدء عمل رؤساء بلديات "زفيتشان"، و"زوبين بوتوك" و"ليبوسافيتش" الألبان، بعد فوزهم في الانتخابات المحلية التي جرت في 23 أبريل/نيسان الفائت في تلك البلدات ذات الغالبية الصربية.

وجراء استمرار الاحتجاجات، أحاطت الشرطة الكوسوفية وقوة الناتو لحفظ السلام في كوسوفو "كفور" مباني البلديات في المنطقة بأسلاك شائكة، وزادت عدد عناصرها.

ووقعت اشتباكات بين شرطة كوسوفو ومواطنين صرب، إذ أصيب 30 جندياً من "كفور" جراء ذلك في أثناء حراستهم مباني البلديات في 29 مايو.

وفي 14 يونيو/حزيران الحالي، احتجزت السلطات الصربية 3 عناصر من شرطة كوسوفو بذريعة "تخطيطهم لعملية في صربيا"، فيما قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن عناصر من الشرطة اختطفتهم صربيا.

وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها في 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءاً من أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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