في أثناء وجوده في السعودية الأسبوع الماضي، بذل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قصارى جهده لتأكيد أن بلاده "لا تطلب من أي شخص الاختيار بين الولايات المتحدة والصين".

ربما كانت كلماته عامة إلى حد ما، إلا أنها تشير في الغالب إلى السعودية، والأهم من ذلك للشرق الأوسط، الذي يعيش حالة من التغير المستمر خاصة فيما يتعلق بـ"العلاقات ومقاييس القوة".

ويُعتبر بلينكن ثالث مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور السعودية منذ مارس/آذار الماضي، عندما استيقظ العالم على أنباء صفقة بين السعودية وإيران برعاية الصين، وهي اتفاقية اعتبرها الكثيرون "انقلاباً دبلوماسياً" لبكين.

وعقب التوقيع على الصفقة، وجّه كبير مستشاري الصين للشؤون الخارجية وانغ يي، انتقادات واضحة للولايات المتحدة، قائلاً: إن "العالم لا يقتصر على قضية أوكرانيا فقط".

تقدمت الأمور إلى درجة أعادت فيها إيران فتح سفارتها في العاصمة الرياض وقنصليتها في جدة بعد نحو سبعة أعوام على القطيعة الدبلوماسية بين البلدَين.

أسباب التقارب

يعتقد المحلل السياسي المقيم في هونغ كونغ أندرو ليونج، أن "وراء تقارب بكين مع دول الشرق الأوسط سببَين".

وقال ليونج للأناضول: "السبب الأول هو أن الولايات المتحدة ليست المستهلك الأكبر للنفط من الشرق الأوسط، وكذلك الصين".

وأضاف: "السبب الثاني مرتبط بالعلاقات الودية التي تربط الصين بكل من السعودية وإيران، وعدم انتقادها أياً منهما بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وما إلى ذلك".

ووصف ليونج ما يجري بين الولايات المتحدة والصين في الشرق الأوسط بـ"لعبة الشطرنج الهائلة بين قوتين كبيرتين".

بدوره، قال المعلق والمحلل السياسي المتخصص بالشأن الصيني إينار تانجين، إن "الولايات المتحدة تحولت من عميل للطاقة إلى منافس رئيسي لدول الشرق الأوسط".

وأشار المحلل إلى "التغير الكبير بالعلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، والمنطقة بشكل عام".

وأضاف أن "بكين بما أنها المشتري الرئيسي للطاقة من دول مجلس التعاون الخليجي، فهي تريد أن يكون الشرق الأوسط مستقراً سياسياً".

أهداف اقتصادية

من جانبه، قال المحلل السياسي هونغدا فان، الأستاذ في معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، للأناضول، إن "التعاون الاقتصادي والتجاري" هما الهدفين الرئيسيين للصين في الشرق الأوسط.

ويتماشى هذا التقييم مع ما قاله الرئيس شي في القمة الأولى بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في الرياض في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حينما حدد المجالات الخمسة ذات الأولوية لبكين، بما في ذلك "استخدام اليوان الصيني في معاملات النفط والغاز".

وتابع قائلاً: "بهدف تحقيق مثل هذه الخطط، يحتاج الشرق الأوسط إلى الاستقرار، لذا تضغط بكين من أجل السلام في المنطقة، وهو أيضاً ما تريده دول الشرق الأوسط بشكل عام".

في المقابل، يقول الخبير إنه "لا يجب المبالغة فيما يتعلق بدور الصين في الصفقة السعودية-الإيرانية".

وأوضح أن "نجاح الصين يرتكز على حقيقة أن كلاً من إيران والسعودية لديهما رغبة قوية في تحقيق الانفراج، وأن البلدَين حلّا معظم الصعوبات في استئناف العلاقات الدبلوماسية بمساعدة العراق وسلطنة عمان".

ويرى فان أن "بين الصين والنهج الدبلوماسي للولايات المتحدة في المنطقة اختلافاً كبيراً".

وفي معرض رفضه لفكرة أن الصين "ستملأ فراغ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط"، قال فان: "في الواقع، لا يزال تأثير وجاذبية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لا مثيل لهما من الدول الخارجية الأخرى".

حافز للتغيير

أما الزميل البارز في معهد تايهي (مقره بكين)، إينار تانجين، فقال إن الصين "تعتبر نهج الولايات المتحدة في الشرق الأوسط سامّاً لا سيما بعد سنوات من التدخل المباشر والاضطراب".

وأضاف للأناضول: "جهود الصين، كما هو واضح، لا تستهدف إملاء شروط مواتية لنفسها بل محاولة للتشجيع على الحوار بدلاً من القتال".

وأردف: "رغم كثرة حديث الصين عن ملء الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة، فإن هدف وجوهر مشاركة بكين لا يتعلقان بالهيمنة الاستعمارية الأمريكية، بل ببناء إجماع هادف".

ويستند هذا التفكير إلى نظرة بكين للشرق الأوسط "مصدراً للموارد وسوق تجاري"، حسب تانجين.

وقال إن "رواية الصين عن الواقع التعددي الناشئ تدور حول صعود الجنوب العالمي".

وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق باختيار "أياً من الطرفين، فيما تسعى الصين لأن تكون حافزاً للتغيير في المنطقة".

الصين وفلسطين

من جانبه، يعتقد مدير مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية (مقره إسطنبول)، سامي العريان، أن "الصين اتخذت موقفاً ثابتاً بشأن فلسطين، فيما تحاول الاستفادة من علاقاتها مع إسرائيل خاصة في مجال التكنولوجيا والدفاع، منذ الثمانينيات".

وقال العريان للأناضول: "الصين حاولت أن تكون متسقة مع حقوق الفلسطينيين دون أن تعرض كثيراً".

وأضاف أن "سعي بكين لبناء علاقات أفضل مع الفلسطينيين يرجع إلى أنها تحاول تأكيد مواقفها عبر الشرق الأوسط، مع وجود أهداف أخرى معينة".

وأوضح أن الصين تحاول إقناع السعودية بأنها "شريك موثوق به، وبالتالي يمكن التعامل باليوان بدلاً من الدولار".

وتابع قائلاً: "سيكون ذلك تحدياً مباشراً للهيمنة الأمريكية في المنطقة".