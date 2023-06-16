سياسة
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مسؤول يوناني يدين الاعتداء على مسجد في تراقيا الغربية
أصدر الأمين العام لوزارة التربية والشؤون الدينية باليونان بياناً أدان فيه الهجوم الذي تعرّض له مسجد في إيسكجه بمنطقة تراقيا الغربية، ونفّذه شخص يحمل الجنسية الفرنسية.
مسؤول يوناني يدين الاعتداء على مسجد في تراقيا الغربية
اعتداء على مسجد باليونان نفّذه شخص فرنسي  / صورة: AA
16 يونيو 2023

أدان الأمين العام لوزارة التربية الوطنية والشؤون الدينية اليونانية، يورغوس كالانشيس، اعتداء شخص على مسجد في تراقيا الغربية وقيامه بتمزيق نسخ من القرآن الكريم.

وقال كالانشيس في بيان، الخميس، إن الاعتداء الذي وقع في مسجد في إيسكجه بمنطقة تراقيا الغربية تسبب بحزن للجميع.

واعتبر أن مثل هذه الحوادث تعزّز الرغبة في الاستمرار بالتصميم نفسه فيما يتعلق بضمان احترام الحرية الدينية.

ونوّه بأن "احترام دور عبادة كل مجتمع ديني قيمة لا جدال فيها بالنسبة لليونان".

وكانت دار الإفتاء في إيسكجه بمنطقة تراقيا الغربية، إذ تقطن أقلية تركية، قالت إن شخصاً دخل إلى مسجد في قرية إليجا وألحق أضراراً به.

وتبيّن أن الشخص الذي مزّق نسخاً من القرآن الكريم في المسجد ورماها على الأرض يحمل الجنسية الفرنسية وأُوقف وقُدّمت شكوى بحقه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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