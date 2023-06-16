أعلنت السلطات الروسية في مقاطعة خيرسون الأوكرانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى تفجير سد كاخوفكا إلى 25 ضحية.

جاء ذلك على لسان فلاديمير سالدو، المسؤول عن مدينة كاخوفكا الجديدة في خيرسون التي ضمتها روسيا خلال عمليتها العسكرية التي شنتها على أوكرانيا، حسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية.

وأضاف سالدو، في تصريح صحفي، إن 17 شخصاً على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وتواجه خدمات الطوارئ والجيش الروسي صعوبات في عملية البحث والإنقاذ والوصول إلى المفقودين، وفقاً إلى ما أفاد به مسؤول روسي.

وأشارت السلطات الروسية إلى أنها أجلت ما يقرب من 8 آلاف شخص من المناطق المنكوبة.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية يوم الاثنين الماضي عن ارتفاع عدد القتلى إلى 10.

وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، وقع تفجير في سد نوفا كاخوفكا، جعل آلاف الأشخاص وعشرات القرى "معرضين إلى خطر الفيضانات".

وتسبب انهيار السد في حدوث فيضانات وعرّض محطة "زاباروجيا" للطاقة النووية إلى الخطر، وهدد إمدادات مياه الشرب.

ولا تزال كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن تدمير السد الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.