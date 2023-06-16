سياسة
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قبرص التركية: أنشطة فرنسا العسكرية بالشطر اليوناني انتهاك لاتفاقيات دولية
قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، إن مساعي فرنسا لإقامة قاعدة بحرية بالشطر الجنوبي من الجزيرة، يعد انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بقبرص.
قبرص التركية: أنشطة فرنسا العسكرية بالشطر اليوناني انتهاك لاتفاقيات دولية
أرسين تتار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية / صورة: AA
16 يونيو 2023

قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، الجمعة، إن مساعي فرنسا لإقامة قاعدة بحرية بالشطر اليوناني من الجزيرة، يعد انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بقبرص.

وأضاف تتار في تصريح لوكالة الأناضول أن إدارة قبرص اليونانية أبدت في جميع المحافل التزامها بالاتفاقيات الدولية المؤسسة لجمهورية قبرص، بهدف الحصول على الشرعية الدولية.

وفي عام 1960 وقعت قبرص وتركيا وبريطانيا واليونان 3 اتفاقيات تتعلق بتأسيس جمهورية قبرص.

وأشار تتار إلى أن تلك الاتفاقيات تنص على منع إقامة قواعد لفرنسا أو أي دولة أخرى في قبرص، كما تمنع نقل الأسلحة إلى الجزيرة.

وأضاف: "إقامة فرنسا قاعدة في الشطر الجنوبي أو تسليح الولايات المتحدة للجزيرة يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً للاتفاقيات التأسيسية لقبرص".

وأردف: "الشطر الجنوبي يزعم أنه يمثل جمهورية قبرص، وفي الوقت ذاته يقول إن الاتفاقات التأسيسية لا تزال سارية، إذن، لا يمكن لفرنسا أن تؤسس قاعدة شرعية لها وفقاً لهذه الاتفاقيات".

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي عام 2004 رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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