حمّل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم الجمعة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية احتمال توقع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لـ"اتفاق نووي"، نتيجة انشغال الأخير بخطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

فيما صرح نتنياهو إن واشنطن "لن تعود إلى الاتفاق النووي الأصلي"، لكنها ستتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف طهران تخصيب اليورانيوم.

وغرد لابيد على حسابه على تويتر قائلاً: "رغم كل المحاولات لتسميته بأسماء أخرى، فإن ما توشك الولايات المتحدة وإيران على توقيعه هو اتفاق نووي".

وأضاف: "هذا هو نفسه الاتفاق النووي الذي حاولوا الترويج له خلال حكومة التغيير، وتمكنا من منعه من خلال العمل بهدوء بشكل مكثف مع الإدارة الأمريكية".

وتابع لابيد: "إن جرى التوقيع على هذا الاتفاق الآن، فهذا فشل ذريع للحكومة"، معتبراً أنه "بسبب الانقلاب السلطوي فقد نتنياهو الاهتمام الأمريكي والقدرة على التأثير في وقف اتفاق سيئ وخطير".

ودعا لابيد، نتنياهو إلى إلغاء خطة التعديلات القضائية "والسفر إلى واشنطن لبذل كل الجهود في محاولة لوقف الاتفاق مع طهران".

وتصف المعارضة تشريعات تسعى الحكومة إلى تمريرها تحت اسم "خطة إصلاح القضاء"، بأنها "انقلاب"، فيما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى "إعادة التوزان بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية".

من جانبه، رد حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو على لابيد في بيان جاء فيه: "موقف نتنياهو الحازم دفع الأمريكيين إلى الانسحاب من الاتفاق الأصلي الخطير، واليوم يمنع العودة إليه".

وأضاف الليكود أن "لابيد هو الذي أيّد الاتفاق النووي الأصلي وسلّم حقول الغاز مجاناً لحزب الله (في إشارة إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2022)".

وأشار الحزب إلى أن "لابيد آخر من يعظ رئيس الوزراء الذي يقود منذ سنوات معركة دولية حازمة ضد النووي الإيراني".

وصرح نتنياهو يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماع لجنة الأمن والخارجية في الكنيست إن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق النووي الأصلي مع إيران، لكنها "ستتوصل إلى اتفاق يشمل الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات المجمدة، وإطلاق سراح سجناء (إيرانيين)، وسيمنعها (طهران) من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90%".

وعلى مدار السنوات الماضية هددت إسرائيل بأنها "لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي حتى لو تحركت عسكرياً بشكل منفرد".

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا بشأن صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب فرضها بعد انسحاب واشنطن في مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.