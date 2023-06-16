سياسة
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فرونتكس: الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط زادت أكثر من الضعف في 2023
أعلنت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، أن عدد عمليات الهجرة غير النظامية لحدود الاتحاد الأوروبي عبر وسط البحر الأبيض المتوسط "زاد بأكثر من الضعف" في 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
فرونتكس: الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط زادت أكثر من الضعف في 2023
رصدت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 50 ألفاً و300 عملية عبور غير نظامية عبر البحر المتوسط  / صورة: Reuters
16 يونيو 2023

أعلنت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" الجمعة أن عدد عمليات عبور حدود الاتحاد الأوروبي عبر وسط البحر الأبيض المتوسط "زاد بأكثر من الضعف" في 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوكالة في بيان إنه في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، رصدت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 50 ألفاً و300 عملية عبور غير نظامية عبر هذا الطريق، وهو "أعلى رقم مسجل منذ عام 2017".

وأضافت "فرونتكس" أن "وسط البحر الأبيض المتوسط لا يزال طريق الهجرة الرئيسي إلى الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أنه شهد نحو نصف حالات الدخول غير النظامية المبلغ عنها عام 2023.

وبلغ العدد الإجمالي لعمليات الدخول التي جرى إبلاغ "فرونتكس" بها 102 ألف، بزيادة 12% على مدى عام.

وأوضحت "فرونتكس" أن ثاني أكثر الطرق نشاطاً كان عبر غرب البلقان، مع أكثر من 30 ألفاً و700 عملية دخول، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولفتت إلى أن جميع طرق الهجرة باستثناء وسط البحر الأبيض المتوسط شهدت أيضاً تراجعاً تراوح بين 6% في غرب البحر المتوسط و47% عبر طريق غرب إفريقيا.

وأرجعت الوكالة الانخفاض "أساساً إلى فترات طويلة من سوء الأحوال الجوية، ما جعل الرحلات الخطرة أصلاً على متن قوارب غير صالحة للإبحار أكثر خطورة".

لكنها أضافت أن ضغوط الهجرة في المنطقة لا تزال "مرتفعة"، لافتة إلى أنه "يمكننا توقع زيادة نشاط المهربين في المنطقة في الأشهر المقبلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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