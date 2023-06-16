قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها لذوي ضحايا حادث غرق قارب للمهاجرين قبل يومين قبالة سواحل شبه جزيرة مورا اليونانية.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة إن "المأساة الأخيرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

والأربعاء أعلنت اليونان مصرع 79 مهاجراً غير نظامي على الأقل إثر غرق قاربهم، وإنقاذ أكثر من 100 جرى نقلهم إلى ميناء كالاماتا واستمرار البحث عن مفقودين.

وأضافت الخارجية التركية: "لا يمكن منع وقوع مثل هذه الكوارث دون معالجة أسباب الهجرة غير النظامية، ولن يؤدي البحث عن حلول في مكان آخر إلا إلى زيادة معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء وارتفاع الوفيات في البحر".

وأعربت عن بالغ أسفها لفقدان عدد كبير من المهاجرين حياتهم في الحادث بينهم نساء وأطفال، وقدمت تعازيها لأسر الضحايا، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وشددت الخارجية التركية على أن تحسين الظروف المعيشية للاجئين وطالبي اللجوء وإيجاد حلول دائمة للمشكلة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

وأضافت: "مع اقتراب اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو/حزيران ندعو المجتمع الدولي مجدداً لتقاسم المسؤولية والأعباء (المتعلقة باللاجئين) بشكل عادل".

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي للعمل معاً لمعالجة الأسباب الجذرية لمشكلة الهجرة في المنطقة.