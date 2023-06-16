سياسة
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بعد توقف 4 أشهر.. أونروا تستأنف خدماتها بالضفة الغربية
عادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى العمل في الضفة الغربية بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب إضراب عمالي، حسب بيان رسمي عن الوكالة.
بعد توقف 4 أشهر.. أونروا تستأنف خدماتها بالضفة الغربية
فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" / Others
16 يونيو 2023

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الجمعة، استئناف تقديم خدماتها في الضفة الغربية بعد تعطيل نحو أربعة أشهر جراء إضراب عمالي.

وقالت "أونروا" في بيان إنها "استأنفت اليوم تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعد نحو أربعة أشهر من التعطيل بسبب نزاع عمال اتحاد العاملين في الوكالة بالضفة (نقابي)".

ووفق بيانات سابقة لاتحاد العاملين في الوكالة بالضفة الغربية، بدأ نزاع العمل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتدخل وسطاء وجرت مفاوضات وحوارات انتهت بالفشل، معلناً الشروع في إضراب مفتوح اعتباراً من 20 فبراير/شباط الماضي.

ونقل البيان عن فيليب لازاريني المفوض العام للوكلة الأممية قوله: "ترحب أونروا باستئناف تقديم الخدمات لمجتمعات اللاجئين في أرجاء الضفة الغربية".

وأضاف: "لقد تأثر لاجئو فلسطين بشدة جراء الإضراب".

وبدأت فرق "أونروا" اعتباراً من الجمعة تجهيز مرافق الوكالة ومنشآتها في أرجاء الضفة الغربية، للعودة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن الأسبوع القادم، مع إعطاء الأولوية للخدمات التعليمية والصحية، حسب البيان.

ولفت لازاريني إلى أن أولويتهم القصوى "تتمثل الآن في إعادة فتح 90 مدرسة تابعة للأونروا حتى يتمكن أكثر من 40 ألف طفل كانوا على وشك خسارة عام دراسي كامل، من تعويض خسائر التعليم والانتقال إلى الصفوف اللاحقة".

وحسب المفوض العام، يأتي استئناف الخدمات بعد مناقشات مطولة مع عدة أطراف جرت على مدار الأشهر الماضية، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ سنوات تعاني "أونروا" أزمات مالية كبيرة انعكست في تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وتأسست "أونروا" عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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