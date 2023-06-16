سياسة
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شاهد | المسيّرة التركية "بيرقدار قزيل إلما" تتجاوز اختبارات الارتفاع العالي
اجتازت المُسيّرة التركية "بيرقدار قزيل إلما" اختبار" تحديد نظام الارتفاع العالي" وحلقت على ارتفاع تجاوز 31 ألف قدم، فيما أكدت الشركة المُصنّعة استمرار عمليات البحث والتطوير على المقاتلة.
شاهد | المسيّرة التركية "بيرقدار قزيل إلما" تتجاوز اختبارات الارتفاع العالي
بيرقدار قزل إلما Bayraktar Kızılelma تعتبر أول مقاتلة من دون طيار تركية الصنع / صورة: AA
16 يونيو 2023

نجحت المُسيّرة التركية المقاتلة "بيرقدرار قزيل إلما" في اختبارات الارتفاع العالي، إذ حلقت على ارتفاع تجاوز الـ31 ألف قدم.

وأوضحت شركة "بايكار" المُصنّعة للمُسيّرة أن المقاتلة أقلعت أمس الخميس من مركزها للتدريب والاختبارات في ولاية تكيرداغ شمال غرب البلاد، وأكدت الشركة أن اختبارات تطويرها ما زالت مستمرة.

ونجحت المقاتلة باجتياز اختبار "تحديد نظام الارتفاع العالي"، وأكدت الشركة أن المقاتلة أكملت مرحلة أخرى مهمة في الاختبار بعدما حلّقت على ارتفاع أكثر من 31 ألف قدم.

يذكر أن "قزيل إلما" أول مقاتلة تركية مُسيّرة جرى تطويرها محلياً، ونجحت خلال العام الجاري بتنفيذ أول رحلاتها استعداداً لتنفيذ المهام العملياتية، كما نجحت في اختبار تحديد نظام الارتفاع المتوسط.

ويبلغ وزن المقاتلة المُسيّرة عند الإقلاع 6 أطنان، وتستطيع حمل ما يصل إلى 1500 كيلوغرام كحد أقصى، كما جرى تصميمها لاستخدام ذخائر مطوّرة محلياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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