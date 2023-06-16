سياسة
2 دقيقة قراءة
"يونيسف" تدعو إلى حماية أطفال السودان
قالت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن أكثر من مليون طفل نزحوا حديثاً جراء شهرين من الصراع في السودان، وأكدت أن أكثر من 13.6 مليون طفل في حاجة ماسة إلى "الدعم الإنساني المنقذ للحياة" في السودان.
"يونيسف" تدعو إلى حماية أطفال السودان
وفق يونيسف نزح أكثر من مليون طفل حديثاً جراء شهرين من الصراع في السودان  / صورة: Reuters
16 يونيو 2023

دعت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الجمعة، إلى حماية أطفال السودان المحاصرين في "كابوس قاس".

وأضافت "يونيسف" في بيان أن "أكثر من مليون طفل نزحوا حديثاً جراء شهرين من الصراع في السودان".

وأكد البيان أن "أكثر من 13.6 مليون طفل في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني المنقذ للحياة في السودان، بما في ذلك الماء والصحة والتغذية والحماية، وهو أعلى رقم مسجل بالبلاد منذ بدء الصراع منتصف أبريل/نيسان الماضي".

بدورها، قالت ممثلة "يونيسف" لدى الخرطوم، مانديب أوبراين إن "مستقبل السودان في خطر، ولا يمكننا قبول استمرار فقدان ومعاناة أطفاله"، حسب البيان نفسه.

وأضافت أن "أطفال السودان يعيشون في كابوس قاس لا ينتهي، ويحملون العبء الأكبر لأزمة عنيفة لم يكن لهم يد فيها، حيث يقعون في مرمى النيران، ويتعرضون للإصابة والإساءة والنزوح والأمراض وسوء التغذية".

وأعربت عن "استعداد يونيسف لتقديم الدعم اللازم بالتعاون مع شركائها، إلا أن المنظمة بحاجة إلى وصول آمن غير مقيد وضمان الأمن في جميع المناطق التي يحتاج فيها الأطفال إلى مساعدة عاجلة".

وشددت أوبراين​​​​​​ ​على أن "الوضع في دارفور يشكل مصدر قلق خاصاً، وسط انقطاع مستمر في الاتصالات، وقيود الحركة".

وتقدر المنظمة الأممية المعنية بالأطفال أن "حوالي 5.6 مليون طفل يعيشون في ولايات دارفور الخمس، نزح منهم نحو 270 ألف طفل حديثاً بسبب القتال ".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى نحو 2.2 مليون نازح بينهم نحو نصف مليون لاجئ، في إحدى أفقر دول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us