سياسة
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ماسك يتوقع أن تجري أول تجربة زرع رقائق إلكترونية في الدماغ هذا العام
توقع رجل الأعمال إيلون ماسك أن تجري شركة نيورالينك أول تجربة بشرية لزراعة رقائق إلكترونية هذا العام، وسبق أن حصلت الشركة على موافقة من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف.دي.ايه) لإجراء أول تجربة سريرية على البشر.
ماسك يتوقع أن تجري أول تجربة زرع رقائق إلكترونية في الدماغ هذا العام
ماسك خلال حديثه في مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا المنعقد في مدينة باريس. / صورة: AFP
16 يونيو 2023

صرح رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك اليوم الجمعة بأنه يتوقع أن تبدأ شركته نيورالينك الناشئة المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية التي يمكن زرعها في الدماغ أول تجربة بشرية هذا العام.

جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا المنعقد في مدينة باريس، وأضاف ماسك أن شركة نيورالينك التي شارك في تأسيسها تعتزم زرع الرقاقة في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو مصاب بشلل كامل.

وحتى هذه اللحظة لم يحدد ماسك عدد المرضى الذين ستزرع شركته فيهم الرقائق أو المدة. لكن ماسك الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية ولمنصة التواصل الاجتماعي تويتر ولشركة سبيس إكس لصواريخ الفضاء قال "يبدو أن أول حالة ستكون في وقت لاحق من هذا العام".

وسبق أن قالت نيورالينك إنها حصلت على موافقة من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف.دي.ايه) لإجراء أول تجربة سريرية على البشر، وهي علامة فارقة بالنسبة إلى الشركة الناشئة في وقت تواجه فيه تحقيقات في الولايات المتحدة بشأن طريقة إجرائها التجارب على الحيوانات.

وأقرت الإدارة في بيان سابق بأنها سمحت لشركة نيورالينك بإجراء تجارب لزراعة رقائق في الدماغ وباستخدام روبوت للجراحة في التجارب لكنها رفضت الإسهاب في تفاصيل.

وتوقع الخبراء أنه إذا تمكنت نيورالينك من إثبات أن أجهزتها آمنة للبشر، سيستغرق الأمر بضع سنوات أو ربما أكثر من عقد للحصول على ترخيص بالاستخدام التجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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