حصد الرياضيون الأتراك 8 ميداليات، بينها 3 ذهبيات، في بطولتين للسباحة والغطس في اليونان والنمسا.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد التركي للسباحة، الجمعة، بأن الرياضية نهير أونر فازت بذهبية 400 متر متنوع بكأس كومن المقام بمدينة لاريسا اليونانية.

كما فازت نيفا نار غوفينتش ببرونزية سباق 200 متر ظهر، فيما حصد أونور أجه أوكسوز الفضية في 400 متر متنوع.

وذكر البيان أن السباح دمير أوزدمير حصد فضية سباق 100 متر حر، ومواطنه متا بويلو البرونزية في الفئة ذاتها.

وفي السياق، تُوِّج الثنائي أجه شوّال أرزنجان وسيماي أرسلانكان بذهبية الغطس الثنائي في البطولة الدولية المقامة بمدينة غراز في النمسا.

كما فازت سودة كوبرولو بالميدالية الذهبية في الترامبولين عن ارتفاع متر واحد في البطولة ذاتها.

ولفت بيان الاتحاد التركي للسباحة إلى حصد الرياضيتين أيلول ديبكتاش وإليادا آيدن فضية الثنائي عن ارتفاع 3 أمتار.