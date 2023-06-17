تجددت الاشتباكات العنيفة، الجمعة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان جنوب البلاد.

وقال شهود عيان إنّ اشتباكات اندلعت بالأسلحة الثقيلة في عدّة مناطق بالمدينة، خصوصاً الأحياء الغربية منها.

وأضاف الشهود أن "عدداً من المنازل بالأحياء الواقعة غربي المدينة تضرر نتيجة تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع، ما أوقع إصابات بين المدنيين"، من دون تفاصيل أكثر.

وأشاروا إلى أن "الاشتباكات بدأت بعد وصول قوات من الدعم السريع إلى المناطق المحيطة بالمدينة".

وفي وقت سابق الجمعة، تجددت الاشتباكات بين طرفَي الصراع بمدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم، وفق شهود عيان.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى، بما فيها مدينة الأبيض، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وخلّفت الاشتباكات مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، فيما تواصل وساطات إقليمية ودولية محاولات التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.