سياسة
2 دقيقة قراءة
السودان.. تجدد الاشتباكات بين طرفَي النزاع في مدينة الأبيض
تجدّدت الاشتباكات العنيفة، الجمعة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد. وأشار شهود عيان إلى أن "الاشتباكات بدأت بعد وصول قوات من الدعم السريع إلى المناطق المحيطة بالمدينة".
السودان.. تجدد الاشتباكات بين طرفَي النزاع في مدينة الأبيض
قال شهود عيان إن اشتباكات اندلعت بالأسلحة الثقيلة في عدة مناطق في مدينة الأبيض، خصوصاً الأحياء الغربية منها. / صورة: AA
17 يونيو 2023

تجددت الاشتباكات العنيفة، الجمعة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان جنوب البلاد.

وقال شهود عيان إنّ اشتباكات اندلعت بالأسلحة الثقيلة في عدّة مناطق بالمدينة، خصوصاً الأحياء الغربية منها.

وأضاف الشهود أن "عدداً من المنازل بالأحياء الواقعة غربي المدينة تضرر نتيجة تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع، ما أوقع إصابات بين المدنيين"، من دون تفاصيل أكثر.

وأشاروا إلى أن "الاشتباكات بدأت بعد وصول قوات من الدعم السريع إلى المناطق المحيطة بالمدينة".

وفي وقت سابق الجمعة، تجددت الاشتباكات بين طرفَي الصراع بمدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم، وفق شهود عيان.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى، بما فيها مدينة الأبيض، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وخلّفت الاشتباكات مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، فيما تواصل وساطات إقليمية ودولية محاولات التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us