قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إنّ بلاده تُدين جميع التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك PKK.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، الجمعة، على هامش زيارة يُجريها إلى باريس.

وأشار بيلستروم إلى أن مكافحة الإرهاب تحظى بمكانة مهمة في المذكرة الثلاثية المبرمة بين تركيا والسويد وفنلندا.

وذكر أن بلاده أقرت مؤخراً قانوناً جديداً في هذا الصدد، وأنها أوفت من خلال ذلك بتعهداتها الأخيرة أيضاً.

وأضاف: "السويد تُدين جميع التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك PKK".

وخلال المؤتمر الصحفي، سأل مراسل الأناضول بيلستروم عن مستوى كفاح بلاده الملموس ضد تنظيم PKK الإرهابي المسلح.

وفي إجابته عن سؤال حول مستوى كفاح السويد الملموس ضد تنظيم PKK الإرهابي المسلح، ادعى بيلستروم في إجابته أن بلاده أوفت بجميع تعهداتها في إطار المذكرة الثلاثية، وأن التعاون بين شرطة تركيا والسويد تطور بشكل كبير.

ولفت إلى أن هدف السويد وتركيا واحد، وهو مكافحة الإرهاب.

وفي 28 يونيو/حزيران 2022 وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وأواخر مارس/آذار الماضي صدّقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو، فيما تتحفظ على عضوية السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.​​​​​​​