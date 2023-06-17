يعتزم جودت يلماز نائب الرئيس التركي زيارة جمهورية شمال قبرص التركية، الأحد المقبل، في أول جولة خارجية له منذ تعيينه في المنصب.

ومن المقرر أن يُجري يلماز زيارته يومي 18 و19 يونيو/حزيران الجاري.

وأكد مراسل الأناضول أن يلماز سيشارك خلال اليوم الأول لزيارته في أعمال تشييد مبنى جديد في مطار أرجان بعاصمة قبرص التركية ليفكوشا.

وفي اليوم الثاني سيزور يلماز ضريحَي زعيم القبارصة الأتراك فاضل كوتشوك، ورئيسهم المؤسس رؤوف دينكطاش.

ولاحقاً، سيعقد يلماز مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع رئيس قبرص التركية إرسين تتار، ثم يلتقي رئيس وزراء البلاد أونال أوستل.