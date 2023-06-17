سياسة
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الأولى منذ تعيينه.. نائب أردوغان يزور جمهورية قبرص التركية الأحد
يعتزم جودت يلماز نائب الرئيس التركي زيارة جمهورية شمال قبرص التركية، الأحد المقبل، في أول جولة خارجية له منذ تعيينه في المنصب. ومن المنتظر أن يعقد يلماز مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع رئيس قبرص التركية إرسين تتار، ثم يلتقي رئيس وزراء البلاد أونال أوستل.
الأولى منذ تعيينه.. نائب أردوغان يزور جمهورية قبرص التركية الأحد
  جودت يلماز نائب الرئيس التركي./ صورة: AA
17 يونيو 2023

يعتزم جودت يلماز نائب الرئيس التركي زيارة جمهورية شمال قبرص التركية، الأحد المقبل، في أول جولة خارجية له منذ تعيينه في المنصب.

ومن المقرر أن يُجري يلماز زيارته يومي 18 و19 يونيو/حزيران الجاري.

وأكد مراسل الأناضول أن يلماز سيشارك خلال اليوم الأول لزيارته في أعمال تشييد مبنى جديد في مطار أرجان بعاصمة قبرص التركية ليفكوشا.

وفي اليوم الثاني سيزور يلماز ضريحَي زعيم القبارصة الأتراك فاضل كوتشوك، ورئيسهم المؤسس رؤوف دينكطاش.

ولاحقاً، سيعقد يلماز مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع رئيس قبرص التركية إرسين تتار، ثم يلتقي رئيس وزراء البلاد أونال أوستل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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