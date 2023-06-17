سياسة
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بدء العد التنازلي لمنتدى NEXT الذي تنظمه TRT.. تعرّف كيفية الانضمام
يُعتبر منتدى NEXT فرصة للصحفيين والأكاديميين والنشطاء السياسيين ورجال الأعمال المحتملين للتعبير عن أفكارهم وتطلعاتهم وتبادلها مع الرواد الشباب في مجالهم.
بدء العد التنازلي لمنتدى NEXT الذي تنظمه TRT.. تعرّف كيفية الانضمام
جانب من الحضور الذين شاركوا في النسخة السابقة من منتدى NEXT. / Others
17 يونيو 2023

بدأ العد التنازلي لمنتدى NEXT الذي تنظمه شبكة TRT، والذي يُعتبر نقطة تمركز يلتقي فيها الشباب لمناقشة مستقبلهم والقضايا التي تهمهم، مع فرصة لإيجاد حلول.

ويُعَدّ منتدى NEXT الدولي حدثاً مؤثراً يسعى إلى إحداث طفرة في الوعي حول الأخطار التي تحدق بالبشرية وتهدّد مستقبلها.

وفي نسخة المنتدى السابقة، تناول المنتدى قضية جائحة كورونا التي أدّت إلى إصابة العالم بنوع من الشلل الكامل، ودفعت ما يقرب من سبعة مليارات إنسان إلى البقاء في بيوتهم.

يُذكر أن NEXT يُعتبر فرصة للصحفيين والأكاديميين والنشطاء السياسيين ورجال الأعمال المحتملين للتعبير عن أفكارهم وتطلعاتهم وتبادلها مع الرواد الشباب في مجالهم.

وسيُعقد منتدى NEXT الثلاثاء المقبل، 20 يونيو/حزيران 2023، في مدينة إسطنبول، ويمكنكم تقديم طلب الانضمام من خلال هذا الرابط.

مصدر:TRT عربي
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