سياسة
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بمشاركة 22 دولة وآلاف الجنود.. اختتام مناورات "الأسد الإفريقي" في المغرب
اختُتمت في المغرب، مناورات "الأسد الإفريقي"، أكبر مناورات عسكرية سنوية تُجرى في إفريقيا، بمشاركة 22 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في دورتها الـ19، فيما شارك في التدريبات نحو 6000 جندي.
بمشاركة 22 دولة وآلاف الجنود.. اختتام مناورات "الأسد الإفريقي" في المغرب
  المغرب.. اختتام مناورات “الأسد الإفريقي” مع الولايات المتحدة   / صورة: AA
17 يونيو 2023

اختُتمت في المغرب، الجمعة، مناورات "الأسد الإفريقي" المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في دورتها الـ19.

وقالت وكالة المغرب الرسمية إن "اليوم الختامي عرف مشاركة وحدات من القوات المسلحة الملكية (المغربية)، والقوات الأمريكية، في كاب درعة (جنوب البلاد)، في مناورات عسكرية جوية وبرية اختتمت التدريبات المغربية-الأمريكية المشتركة (الأسد الإفريقي 2023)".

وقامت الوحدات العسكرية المشاركة بمحاكاة عملية التصدي للعدو باستعمال وحدات برية مدعومة بوحدات جوية، حيث نُفذت طلعات جوية بواسطة طائرات من طراز F16 وقاذفات من نوع B1B، وفق الوكالة.

وحسب المصدر ذاته، "نُفذت عمليات برية قُصف خلالها العدو بالمدفعية من أجل تمكين وحدات الهندسة العسكرية من تفكيك حقل ألغام وفتح ممرات، في إطار تنفيذ مهمات الهجوم والهجوم المضاد، وذلك بواسطة مدرعات من نوع (Abrams) مرفوقة بوحدات المشاة على متن مركبات ثقيلة مصفحة حاملة للجنود بهدف القضاء على ما تبقى من العدو المفترض".

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، انطلقت التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة على مستوى قيادة المنطقة الجنوبية في أكادير (وسط)، وشملت عدة مناطق في المملكة هي: كاب درعة في طانطان، وأكادير وتيزنيت وتيفنيت (وسط)، والقنيطرة وابن جرير (شمال)، والمحبس (إقليم الصحراء).

وشارك في التدريبات نحو 6000 جندي يمثلون 14 بلداً من إفريقيا وخارجها، بما فيها المغرب والولايات المتحدة، فضلاً عن ملاحظين عسكريين من 8 دول هي: سيراليون ومصر وليبيريا والبرتغال والرأس الأخضر وباكستان وأذربيجان وهنغاريا.

وشملت النسخة الـ19 من التدريبات، التكوين والمحاكاة في مجال أنشطة القيادة، وتمارين مشتركة ومناورات في مختلف المجالات العملياتية البرية والمحمولة جوّاً والجوية والبحرية، وإزالة التلوث (النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي).

وتهدف هذه التدريبات الدولية بشكل أساسي إلى تطوير قابلية التشغيل البَيني وتعزيز قدرات التدخل في إطار متعدد الجنسيات.

كما يسهم تمرين "الأسد الإفريقي 2023″ في تعزيز التعاون العسكري المغربي-الأمريكي، وتعزيز التبادل بين القوات المسلحة لمختلف الدول بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كانت النسخة الأولى من مناورات "الأسد الإفريقي" بين المغرب والولايات المتحدة قد انطلقت عام 2007، وتشارك فيها دول أوروبية وإفريقية، وهي تُجرى سنويّاً، لكن أُقيمت أحياناً أكثر من نسخة في العام الواحد، وتعد أكبر مناورات عسكرية في إفريقيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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