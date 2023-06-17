سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد قيادياً بتنظيم MLKP الإرهابي في عملية شمالي سوريا
حيّدت الاستخبارات التركية، القيادي في تنظيم "الحزب الشيوعي الماركسي- اللينيني" الإرهابي، عثمان نوري أوجاكلي، في عملية بمنطقة عين العرب، شمالي سوريا، وكان الإرهابي المذكور مدرجاً على النشرة الحمراء للمطلوبين بتهمة الإرهاب لدى وزارة الداخلية التركية.
الاستخبارات التركية تحيّد قيادياً بتنظيم MLKP الإرهابي في عملية شمالي سوريا
تركيا تحيّد قيادياً في تنظيمٍ يساريّ متطرف شمالي سوريا / صورة: TRT عربي
17 يونيو 2023

تَمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد القيادي في تنظيم "الحزب الشيوعي الماركسي- اللينيني" الإرهابي (MLKP)، عثمان نوري أوجاكلي، في عملية بمنطقة عين العرب شمالي سوريا.

وأفادت مصادر أمنية، اليوم (السبت)، بأنه تم تحييد أوجاكلي الملقب بـ"يلماز بهرارش"، بعد متابعة حثيثة وتعقبه من جهاز الاستخبارات التركي.

ولفتت المصادر إلى أن أوجاكلي هو "مسؤول" في الجناح المسلح للتنظيم (FESK) في سوريا، وهو مدرج على القائمة الحمراء لأخطر المطلوبين.

وأوضحت المصادر أن أوجاكلي بدأ نشاطه الإرهابي في صفوف تنظيم PKK الإرهابي عام 2000، حيث عمل معهم مشرفاً ومن ثم تلقى تدريبات على الاغتيالات والعمليات التخريبية، وشارك في أنشطة مسلحة مع التنظيم، ثم انتقل إلى سوريا عام 2015.

وانتقل أوجاكلي إلى جبال قنديل في شمالي العراق عام 2014، ومن ثَمَّ بدأ نشاطه الإرهابي في منطقة عين العرب عام 2015، حيث أسهم في تدريب عناصر الجناح المسلح للتنظيم في سوريا، بهدف تنفيذ عمليات في تركيا.​​​​​​​

وأفادت المصادر بأن الإرهابي كان لديه نشاط مع الإرهابي الملقب "أحمد شوريش" الذي أسهم في الهجوم على سجن بمدينة بورصة التركية بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2022، وهجوم صاروخي ضد القوات التركية الحدودية بتاريخ 16 أغسطس/آب 2022.

وأصبح أوجاكلي مسؤولاً عن جناح مسلح للتنظيم في تركيا عام 2000، وعُرف بعلاقاته الوثيقة مع تنظيم "بي كيه كيه" الإرهابي، حيث توجه إلى جبال قنديل في شمال العراق عام 2014، ثم إلى منطقة رأس العين شرقي سوريا عام 2015.

وفي 2018، أصبح أوجاكلي مسؤول التنظيم عن عمليات التهريب بين تركيا وسوريا، ومن ثم بات الذراع اليمنى لمسؤول الحزب في سوريا، بيرم ناماز، ليصبح الرجل الثالث في صفوف التنظيم في سوريا.

وبعد تحييد ناماز عا م 2019، رُقِّي أوجاكلي ليصبح نائب مسؤول الحزب الجديد في سوريا، زكي غوربوز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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