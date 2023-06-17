تجدّدت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة مع تحليق مكثّف للطيران الحربي.

وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات اندلعت جنوبي العاصمة الخرطوم، وبحري شماليها، فيما شهدت بلدة طويلة شمال دارفور، غربي السودان، اشتباكات عنيفة ليل الجمعة حتى صباح السبت.

وحسب الشهود، سُمع دويّ المدافع، وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان، وحلّق الطيران العسكري في سماء المدينة، مع سماع أصوات مضادات للطائرات.

واستهدف الطيران الحربي والقصف المدفعي تجمّعات قوات الدعم السريع في أحياء جنوبي وشمالي العاصمة الخرطوم، وفق الشهود.

من جهة ثانية، اندلعت اشتباكات عنيفة، بين مساء الجمعة وصباح السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في بلدة طويلة غرب مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، غربي البلاد.

وأفاد شهود عيان بأن الاشتباكات بدأت في الأحياء الشمالية ثم انتقلت نحو سوق البلدة الواقعة على بُعد 60 كلم غرب الفاشر، والتي نهبها تماماً من قبل مسلحون.

وتحدثوا عن سماع دوي الأسلحة الثقيلة منذ مساء الجمعة حتى صباح السبت، دون ورود معلومات حول وقوع ضحايا بين المدنيين خلال الاشتباكات.

لكن الشهود أكّدوا وقوع قتلى بين المقاتلين، إلى جانب إحراق عربة عسكرية، وسط انقطاع تامّ في شبكة الاتصالات تشهده المنطقة.

ولم يصدر تعليق فوري من الطرفين بخصوص ما جاء على لسان شهود عيان.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وخلّفت الاشتباكات مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، فيما تواصل وساطات إقليمية ودولية محاولات التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.