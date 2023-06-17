سياسة
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أوغندا.. مقتل 41 شخصاً في هجوم على مدرسة على حدود الكونغو
أعلنت الشرطة الأوغندية، السبت، مقتل 41 شخصاً على الأقل في هجوم شنّه متمردون على مدرسة في بلدة مبوندوي الحدودية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. ونقلت صحيفة ديلي مونيتور عن مصادر أمنية (لم تسمِّها) أنّ "المهاجمين اختطفوا عدة أشخاص آخرين قبل الفرار".
أوغندا.. مقتل 41 شخصاً في هجوم على مدرسة على حدود الكونغو
انتُشلت 25 جثة من المدرسة ونُقلت إلى مستشفى بويرا، حسب بيان  الشرطة المحلية. / صورة: AFP
17 يونيو 2023

أعلنت الشرطة الأوغندية، السبت، مقتل 41 شخصاً على الأقل في هجوم شنّه متمردون على مدرسة في بلدة مبوندوي الحدودية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت الشرطة المحلية في بيان إنّ القوات الديمقراطية المتحالفة نفذت هجوماً في وقت متأخر من ليلة السبت على مدرسة في بلدة مبوندوي الحدودية، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وتقع المدرسة الثانوية على بُعد كيلومترين من حدود الكونغو الديمقراطية.

وقال البيان إنّ القوات الحكومية الأوغندية تعقبت المهاجمين إلى داخل أراضي الكونغو الديمقراطية.

وقد انتُشلت 25 جثة من المدرسة ونُقلت إلى مستشفى بويرا، حسب البيان نفسه.

وأضاف البيان أن 8 آخرين في حالة حرجة.

ولاحقاً أعلنت الشرطة ارتفاع عدد الضحايا إلى 41 شخصاً، بينهم 38 طالباً.

ونقلت صحيفة ديلي مونيتور عن مصادر أمنية (لم تسمِّها) أنّ "المهاجمين اختطفوا عدة أشخاص آخرين قبل الفرار".

ونشأت القوات الديمقراطية المتحالفة شمال شرقي أوغندا في تسعينيات القرن الماضي، وهي تهاجم وتقتل المدنيين، وكذلك أفراد منظمة الأمم المتحدة، في شرق الكونغو الديمقراطية على مدى عدة عقود، وفق إعلام محلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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