ينظم متحف التصوير الفوتوغرافي الذي افتتحته بلدية نيلوفر في ولاية بورصة التركية (غرب) قبل 6 سنوات، دورات تدريبية للمصورين الهواة والمحترفين في "غرفة مظلمة" أُنشئت للحفاظ على التصوير التناظري الكلاسيكي (الأنالوج) القائم على معالجة الأفلام وتطويرها.

وفي غرفة التصوير المظلمة التي أُنشئت للحفاظ على روح "الأنالوج" في عالم غلب عليه التصوير الرقمي، يتدرب المصورون المشاركون على عمليات تحميض وطباعة الأفلام والصور الفوتوغرافية.

الدورات التدريبية التي ينظمها المتحف لمدة يومين، توفر فرصة للمشاركين للتدرب على تحميض وطباعة الأفلام التاريخية بالطرق التقليدية. وقد جرى حتى اليوم تدريب نحو 120 مصوراً بغرض حماية التصوير التناظري من الاندثار.

وقال مدير المتحف والمصور المدرب، بهادر أوزتونا، إنه تلقى تدريباً على تحميض وطباعة الأفلام والصور في الغرفة المظلمة خلال سنوات دراسته الجامعية.

وأضاف أوزتونا لمراسل "الأناضول"، أنه ينظم دورات تدريبية في هذا المجال في مدينة بورصة منذ نحو 6 سنوات.

وتابع: "خلال الدورة التدريبية، يختبر المشاركون رائحة المواد الكيميائية المستخدمة في التحميض في الغرفة المظلمة. كما يختبرون انعكاس الضوء الأحمر على الورقة البيضاء للأفلام، ومراحل تطور الصورة التي نطلق عليها اسم (السحر)".

وأكد أوزتونا أن الغرفة المظلمة تعد ركناً أساسياً في متحف التصوير الفوتوغرافي، وأن المشاركين يتعلمون فنون التحميض والطباعة للتصوير التناظري بفرح وسعادة.

وأضاف: "الهدف من عملنا هو الحفاظ على بقاء الغرفة المظلمة على قيد الحياة، وعدم جعلها حكراً على التعليم الجامعي والمتاحف".

وتابع: "الغرفة المظلمة التي لدينا جيدة ومجهزة بشكل جيد وتتناسب مع روح المتحف، لا تمكن رواية تاريخ التصوير الفوتوغرافي دون التعريف وإظهار أهمية تجربة الغرفة المظلمة".

الغرفة تستقبل الجميع

وقال أوزتونا إن الغرفة المظلمة مفتوحة للجمهور وجميع الأشخاص الراغبين في الاطلاع على أسرار التصوير التناظري وطريقة عمل الغرفة المظلمة.

وذكر أن "الغرفة المظلمة الموجودة في متحف التصوير الفوتوغرافي في بورصة، تعد الوحيدة في ولاية بورصة المفتوحة للتعليم والاستخدام العام".

وتابع: "نوفر أيضاً الفرصة للأشخاص الذين لديهم معرفة وكفاءة في الغرفة المظلمة على استخدام الغرفة بلا قيود، وفق موعد مسبق، والعمل فيها بكل حرية، وتحميض وطباعة الصور والأفلام باستخدام التقنيات والمواد الكيميائية التقليدية".

ولفت مدير المتحف إلى أنه خلال الدورات التدريبية التي يجري تنظيمها في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة من كل شهر، يُزوَّد المشاركون بآلات تصوير تقليدية (تناظرية) مع فيلم جاهز للتطوير، ليصوروا ثم يحمّضوا ويطبعوا ويستكشفوا متعة هذه العملية.

منظر سحري

وذكر أوزتونا أنه في اليوم الثاني من الدورة التدريبية، تُترك الأفلام لتجف قبل الانتقال إلى مرحلة الطباعة،

وأشار إلى أن مرحلتي تحميض وطباعة الأفلام لهما خصائص متشابهة.

وقال أوزتونا: "تعتمد طباعة البطاقات في الواقع على طريقة مشابهة لطريقة التحميض، الاختلافات طفيفة فقط من جهة المواد الكيميائية المستخدمة".

وختم حديثه بالقول: "عملت في هذا المجال لمدة 30 عاماً، لكن الصورة التي تظهر ببطء عبر الورقة البيضاء لا تزال تبهرني، إنه منظر سحري لا يزال يبعث السرور في داخلي".