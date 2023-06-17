أدانت وزارة الخارجية التركية، السبت، الهجوم الإرهابي على مدرسة في منطقة مبوندوي في أوغندا.

وأعربت الوزارة، في بيان، عن حزنها العميق لمقتل الكثير من الطلاب في الهجوم. وتقدمت بأحرّ التعازي لأهالي الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت إدانتها الهجوم، مضيفة أن "تركيا التي تكافح بحزم ضد الإرهاب بجميع أشكاله، تتضامن مع أوغندا شعباً وحكومةً في هذه المحنة الصعبة".

وأسفر الهجوم الإرهابي الذي شنه متمردون على مدرسة في بلدة مبوندوي الحدودية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن مقتل 41 شخصاً، بينهم 38 طالباً، وفق آخر حصيلة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الشرطة المحلية في بيان إنّ القوات الديمقراطية المتحالفة نفَّذت هجوماً في وقت متأخر من ليلة (السبت) على مدرسة في بلدة مبوندوي الحدودية، حسب وكالة "أسوشييتد برس".

وتقع المدرسة الثانوية على بُعد كيلومترين من حدود الكونغو الديمقراطية.

وقال البيان إنّ القوات الحكومية الأوغندية تعقبت المهاجمين إلى داخل أراضي الكونغو الديمقراطية.

ونشأت القوات الديمقراطية المتحالفة شمال شرقي أوغندا في تسعينيات القرن الماضي، وهي تهاجم وتقتل المدنيين، وكذلك أفراد منظمة الأمم المتحدة، في شرق الكونغو الديمقراطية على مدى عدة عقود، وفق إعلام محلي.