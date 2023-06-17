التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء السبت وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في طهران، وبحثا "تطوير العلاقات ومستجدات دولية وإقليمية".

جاء ذلك حسبما نقله مصدران سعوديان رسميان، بعد وقت قصير من مؤتمر صحفي جمع الوزير بن فرحان بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران.

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت إلى العاصمة الإيرانية طهران، لأول مرة منذ 7 سنوات، لإجراء مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن "رئيسي استقبل وزير الخارجية في القصر الرئاسي بالعاصمة الإيرانية طهران".

ونقل الوزير بن فرحان "تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الإيراني، وتمنياتهما لحكومة وشعب إيران الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار"، وفق واس.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن رئيسي "حمل وزير الخارجية تحياته وتقديره للعاهل السعودي وولي العهد وتمنياته لحكومة وشعب المملكة السعودية مزيداً من الازدهار والرفاه".

وجرى خلال الاستقبال، "استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يحق ق تطلعات البلدَين والشعبَين الشقيقَين".

كما جرت "مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها".

وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني، صرح وزير الخارجية السعودي الأمير بن فرحان، بأن سفارة بلاده في طهران سيعاد افتتاحها "قريباً".

وسبق أن أعادت إيران فتح سفارتها في الرياض في 6 حزيران/يونيو وعيّنت الدبلوماسي علي رضا عنياتي، نائب وزير الخارجية حتى ذلك الحين، سفيراً لها.

وتأخرت إعادة فتح السفارة السعودية في طهران بسبب سوء حالة المبنى الذي تضرر جراء هجوم المتظاهرين عام 2016.

وبانتظار الانتهاء من الأشغال، سيعمل الدبلوماسيون السعوديون في أماكن آمنة في فندق في طهران، حسب تقارير إعلامية.

ويُعدّ بن فرحان أول وزير خارجية سعودي يزور طهران منذ 17 عاماً.

وفي 10 مارس/آذار الماضي "أعلنت الرياض وطهران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، حسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة آنذاك