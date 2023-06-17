في اليابان التي تعد أكبر دولة جزرية في شرق آسيا يجري تسليم الطلبات للعملاء عن طريق المظلات باستخدام طائرات بلا طيار "درون" التي تسمى "سورا إينا" بين الجزر.

يطلب العملاء احتياجاتهم اليومية العاجلة أو الخفيفة مثل الأدوية والمنتجات الطبية عبر الإنترنت من الجزيرة، تصل الطلبات إلى شركة التسوق، إذ تبلغ رسوم الخدمة لشحن المظلات 1000 ين (نحو 7 دولارات أمريكية).

الطلب الذي يصل إلى شركة التسوق من الصيدلية أو السوبر ماركت، تجري تعبئته وتحميله في شاحنة التوصيل الأمامية، تنتقل الشاحنة إلى مركز سورا إينا للطائرات بلا طيار، يوضع الطلب المعبأ في صندوق البريد والمظلة ثم على متن الطائرة.

تخرج الطائرة بلا طيار من المستودع وتوضع في مزلقة تشبه المنجنيق من العصور الوسطى، وتُطلق من المنجنيق إذ تقلع الطائرة بلا طيار في غمضة عين.

تحدد الطائرة بلا طيار التي تبدأ بالتحليق في الهواء الاتجاه الذي ستذهب إليه وتبدأ في التوجه نحو ذلك الجزء من الجزيرة.

يبلغ أقصى مدى للطائرة التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، 80 كيلومتراً من مركز التسليم.

الطائرات بلا طيار التي يسهل تفكيكها، والمصنوعة من الستايروفوم والبلاستيك، تسبب أضراراً طفيفة للأشياء في حالة الاصطدام المحتمل.

وعندما تصل الطائرة إلى نقطة التسليم التي أُدخلت في نظامها من قبل، فإنها تفتح الأبواب على متنها وتسقط الشحنة على الأرض من ارتفاع مئات الأمتار، مع فتح المظلات على الشحنة.

يهبط المنتج المطلوب في سقوط حر بسيط، قد يكون الانحراف بمقدار 10 أمتار في هبوط البضائع بالمظلات، إذ يبلغ معدل نجاح تسليم المنتج 97%.

لا توجد مشكلات خطيرة في أثناء التسليم بالمظلات بخلاف الطقس العاصف.

بعد إسقاط حمولتها المظلية تحلق الطائرة بلا طيار عبر الهواء وتكتشف طريقها تلقائياً إلى المركز.

وعندما تقترب الطائرة من المركز تبطئ سرعتها ويجري التقاطها مثل طائر محاصر عبر ربطها بالسلك الموجود في الهواء من خلال الخطاف الموجود على ذيلها.