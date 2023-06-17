سياسة
3 دقيقة قراءة
صور | كيف تُوظَّف المُسيَّرات في اليابان لتسليم طلبات العملاء؟
وجد اليابانيون طريقة للتعامل مع طبيعة دولتهم الجُزرية (كثيرة الجُزر). ومن ذلك اعتمادهم في توصيل طلبات العملاء على استخدام المظلات والطائرات بلا طيار. كيف يحدث ذلك؟
صور | كيف تُوظَّف المُسيَّرات في اليابان لتسليم طلبات العملاء؟
اليابان.. تسليم طلبات العملاء عبر المظلات بعد إسقاطها من الدرون / صورة: AA
17 يونيو 2023

في اليابان التي تعد أكبر دولة جزرية في شرق آسيا يجري تسليم الطلبات للعملاء عن طريق المظلات باستخدام طائرات بلا طيار "درون" التي تسمى "سورا إينا" بين الجزر.

يطلب العملاء احتياجاتهم اليومية العاجلة أو الخفيفة مثل الأدوية والمنتجات الطبية عبر الإنترنت من الجزيرة، تصل الطلبات إلى شركة التسوق، إذ تبلغ رسوم الخدمة لشحن المظلات 1000 ين (نحو 7 دولارات أمريكية).

الطلب الذي يصل إلى شركة التسوق من الصيدلية أو السوبر ماركت، تجري تعبئته وتحميله في شاحنة التوصيل الأمامية، تنتقل الشاحنة إلى مركز سورا إينا للطائرات بلا طيار، يوضع الطلب المعبأ في صندوق البريد والمظلة ثم على متن الطائرة.

تخرج الطائرة بلا طيار من المستودع وتوضع في مزلقة تشبه المنجنيق من العصور الوسطى، وتُطلق من المنجنيق إذ تقلع الطائرة بلا طيار في غمضة عين.

تحدد الطائرة بلا طيار التي تبدأ بالتحليق في الهواء الاتجاه الذي ستذهب إليه وتبدأ في التوجه نحو ذلك الجزء من الجزيرة.

يبلغ أقصى مدى للطائرة التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، 80 كيلومتراً من مركز التسليم.

الطائرات بلا طيار التي يسهل تفكيكها، والمصنوعة من الستايروفوم والبلاستيك، تسبب أضراراً طفيفة للأشياء في حالة الاصطدام المحتمل.

وعندما تصل الطائرة إلى نقطة التسليم التي أُدخلت في نظامها من قبل، فإنها تفتح الأبواب على متنها وتسقط الشحنة على الأرض من ارتفاع مئات الأمتار، مع فتح المظلات على الشحنة.

يهبط المنتج المطلوب في سقوط حر بسيط، قد يكون الانحراف بمقدار 10 أمتار في هبوط البضائع بالمظلات، إذ يبلغ معدل نجاح تسليم المنتج 97%.

لا توجد مشكلات خطيرة في أثناء التسليم بالمظلات بخلاف الطقس العاصف.

بعد إسقاط حمولتها المظلية تحلق الطائرة بلا طيار عبر الهواء وتكتشف طريقها تلقائياً إلى المركز.

وعندما تقترب الطائرة من المركز تبطئ سرعتها ويجري التقاطها مثل طائر محاصر عبر ربطها بالسلك الموجود في الهواء من خلال الخطاف الموجود على ذيلها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us