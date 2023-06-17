سياسة
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أردوغان: نستهدف زيادة صادراتنا لتصل إلى 265 مليار دولار في 2023
أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا تسعى لزيادة قيمة صادرتها لتصل إلى 265 مليار دولار، فيما توقع أن يستقبل قطاع السياحة العلاجية مليونَي سائح.
أردوغان: نستهدف زيادة صادراتنا لتصل إلى 265 مليار دولار في 2023
الرئيس أردوغان في اجتماع الجمعية العامة الاعتيادية الـ30 لمجلس المصدّرين / صورة: AA
17 يونيو 2023

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رغبة بلاده في زيادة قيمة صادراتها إلى 265 مليار دولار بنهاية العام الجاري، رغم المشهد الاقتصادي العالمي السلبي.

جاء ذلك في كلمةٍ السبت خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة الاعتيادية الثلاثين لمجلس المصدّرين وحفل تكريم رجال الأعمال الأكثر تصديراً في إسطنبول.

وأشار الرئيس أردوغان إلى "أن آثار كارثة العصر على الزلزال في تراجع، فخلال شهر مايو/أيار الماضي (2022) ارتفعت الصادرات التركية بنسبة 14.4٪، من 18.9 مليار دولار إلى 21.6 مليار دولار خلال مايو/أيار الفائت (2023)".

وأضاف الرئيس التركي: "أن الصادرات التركية وصلت خلال الشهور الـ12 الأخيرة إلى 254.4 مليار دولار. مؤكد أن صادرات المنتجات مرتفعة ومتوسطة التكنولوجيا ارتفعت حصتها من 37٪ خلال العام الماضي، إلى 40.8٪ خلال أول 5 شهور من العام الحالي".

وأوضح أردوغان أن عدد الشركات العاملة في التصدير ارتفع بنسبة 10٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 114.561 شركة.

وقال: "نرغب في زيادة صادراتنا بنهاية 2023 إلى 265 مليار دولار رغم المشهد الاقتصادي العالمي السلبي، وإلى 285 مليار دولار العام القادم".

وأكد أن تركيا تستهدف الوصول بصادراتها إلى أكثر من 400 مليار دولار عام 2028.

وفي سياق آخر، أفاد بأن "تركيا ستشهد بإذن الله استقبال 2 مليون سائح في قطاع السياحة العلاجية خلال 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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