توقعت مصادر أمريكية مطلعة داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن يُطلب من الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ البقاء في منصبه لعام آخر، بعد عجز الحلف عن إيجاد شخص يخلفه في المنصب قبيل قمة ليتوانيا في منتصف يوليو/تموز المقبل.

ومنذ 9 سنوات والنرويجي ستولتنبرغ يشغل منصب الأمين العام للحلف بعد أن مُدّدت ولايته ثلاث مرات.

وقال المسؤول الأمريكي، فضّل عدم ذكر اسمه، إن الإدارة الأمريكية "بدأت تقبّل فكرة بقاء ستولتنبرغ لعام آخر".

وأضاف: "لا يبدو أن في الوقت الحالي توافقاً داخل الحلف على بديل له".

وزادت احتمالية مطالبة الحلف لستولتنبرغ بتمديد ولايته للمرة الرابعة مع اقتراب موعد القمة في فيلنيوس إذ يخشى الأعضاء إظهار الانقسام وسط استمرار مساعي الحلف للتعامل مع حرب روسيا في أوكرانيا.