أصيب 3 مدنيين بجروح جراء هجوم نفذه تنظيم "YPG /PKK" الإرهابي، على منازل الطوب المخصصة للنازحين في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن التنظيم الإرهابي استهدف عبر قذائف الهاون، تجمعا لمنازل الطوب المخصصة للنازحين، في قرية ترندة جنوب شرقي عفرين التابعة لمحافظة حلب والخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

وأضاف أن الاعتداء الذي نفذه الإرهابيون من أماكن تمركزهم في منطقة تل رفعت، أسفر عن إصابة 3 مدنيين، إذ نُقلوا إلى مشافي المناطق المجاورة.

كما سقطت قذائف أخرى أطلقها إرهابيو التنظيم، على حقول زراعية، ما تسبب باندلاع حريق.

وفي فبراير/شباط 2016 سيطر تنظيم "YPG /PKK" الإرهابي بدعم جوي روسي على مدينة تل رفعت وريفها، التي تبعد نحو 18 كيلو متراً عن الحدود التركية، ما تسبّب بنزوح غالبية سكانها إلى مخيمات بالقرب من الحدود.

وأدّى عدم التزام روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وعودهما بإخراج التنظيم من المنطقة، إلى مواصلة الإرهابيين استهداف التجمعات السكنية ومواقع قوات الأمن التركية ومقاتلي المعارضة، في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون.

ويستخدم التنظيم في هجماته أسلحةً ثقيلة، وخاصة على الأحياء المدنية والمشافي والمدارس، ما تسبّب بمقتل مئات المدنيين منذ عام 2016.