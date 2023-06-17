سياسة
2 دقيقة قراءة
بايدن: طريق أوكرانيا للانضمام إلى الناتو لن يكون سهلاً
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده لن تتخذ تدابير خاصة لتسهيل انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وينبغي أن تنطبق عليهم المعايير. تأتي تصريحات بايدن فيما يستعد الحلف لعقد قمته السنوية في فيلينوس بليتوانيا في يوليو/تموز القادم.
بايدن: طريق أوكرانيا للانضمام إلى الناتو لن يكون سهلاً
بايدن: الولايات المتحدة لن تتخذ تدابير خاصة لتسهيل انضمام أوكرانيا الى الناتو / صورة: AA
17 يونيو 2023

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت أن الولايات المتحدة لن تتخذ تدابير خاصة لتسهيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال بايدن لصحفيين قرب واشنطن: "ينبغي أن تنطبق عليهم المعايير نفسها. هذا يعني أننا لن نسهل أمر انضمام البلد الذي يواجه هجوما عسكريّاً روسيّاً".

ووصف بايدن إرسال مجموعة أولى من الرؤوس النووية الروسية إلى بيلاروس بأنه "غير مسؤول بالكامل".

وهذه الخطوة ثمرة اتفاق أُعلن في مارس/آذار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي وضع أراضي بلاده في تصرف روسيا لمهاجمة أوكرانيا.

وتأتي ملاحظات بايدن فيما يستعد حلف شمال الأطلسي لعقد قمته السنوية في فيلينوس بليتوانيا يومي 11 و12 يوليو/تموز.

وأوضح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الجمعة أن أوكرانيا لن تٌدعى إلى الانضمام إلى الحلف خلال القمة، مع تأكيده أن كييف ستصبح "عضواً في الحلف في وقت معين"

لكن الحلف يأمل رغم ذلك في عقد أول اجتماع لمجلس الأطلسي وأوكرانيا في حضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال القمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us