أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت أن الولايات المتحدة لن تتخذ تدابير خاصة لتسهيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال بايدن لصحفيين قرب واشنطن: "ينبغي أن تنطبق عليهم المعايير نفسها. هذا يعني أننا لن نسهل أمر انضمام البلد الذي يواجه هجوما عسكريّاً روسيّاً".

ووصف بايدن إرسال مجموعة أولى من الرؤوس النووية الروسية إلى بيلاروس بأنه "غير مسؤول بالكامل".

وهذه الخطوة ثمرة اتفاق أُعلن في مارس/آذار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي وضع أراضي بلاده في تصرف روسيا لمهاجمة أوكرانيا.

وتأتي ملاحظات بايدن فيما يستعد حلف شمال الأطلسي لعقد قمته السنوية في فيلينوس بليتوانيا يومي 11 و12 يوليو/تموز.

وأوضح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الجمعة أن أوكرانيا لن تٌدعى إلى الانضمام إلى الحلف خلال القمة، مع تأكيده أن كييف ستصبح "عضواً في الحلف في وقت معين"

لكن الحلف يأمل رغم ذلك في عقد أول اجتماع لمجلس الأطلسي وأوكرانيا في حضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال القمة.