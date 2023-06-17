أعلنت حكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان السبت يوم 31 أغسطس/آب "عطلة وطنية" بصفته اليوم الذي شهد انسحاب آخر جندي أجنبي من البلاد.

وفي بيان له حول قرارات آخر اجتماع لمجلس الوزراء، أعلن المكتب الإداري لحكومة طالبان أن أفغانستان تخلصت من الاحتلال مع رحيل آخر جندي أجنبي عن أراضيها.

وأضاف البيان أن هذا اليوم سيكون "عطلة عيد وطني" من كل عام في عموم البلاد.

يُذكر أن حركة طالبان سيطرت على مقاليد الأمور في أفغانستان، منتصف أغسطس/آب 2021، وذلك بعد معارك اندلعت عقب فشل مفاوضات السلام بينها وبين حكومة الرئيس أشرف غني.

ومع وصول طالبان إلى السلطة، بدأت القوات الأجنبية في أفغانستان تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بمغادرة البلاد على دفعات.

ومع مغادرة آخر جنودها لأفغانستان، انتهى الاحتلال الأمريكي لأفغانستان الذي بدأ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2001.