سياسة
2 دقيقة قراءة
طالبان تعلن يوم انسحاب آخر جندي أجنبي من أفغانستان عطلة وطنية
أعلن المكتب الإداري لحكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان، يوم 31 أغسطس/آب عطلة وطنية بصفته اليوم الذي شهد انسحاب آخر جندي أجنبي من البلاد.
طالبان تعلن يوم انسحاب آخر جندي أجنبي من أفغانستان عطلة وطنية
مع وصول طالبان إلى السلطة بدأت القوات الأجنبية الموجودة تحت مظلة الناتو مغادرة أفغانستان على دفعات/ صورة: AP / صورة: AFP
17 يونيو 2023

أعلنت حكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان السبت يوم 31 أغسطس/آب "عطلة وطنية" بصفته اليوم الذي شهد انسحاب آخر جندي أجنبي من البلاد.

وفي بيان له حول قرارات آخر اجتماع لمجلس الوزراء، أعلن المكتب الإداري لحكومة طالبان أن أفغانستان تخلصت من الاحتلال مع رحيل آخر جندي أجنبي عن أراضيها.

وأضاف البيان أن هذا اليوم سيكون "عطلة عيد وطني" من كل عام في عموم البلاد.

يُذكر أن حركة طالبان سيطرت على مقاليد الأمور في أفغانستان، منتصف أغسطس/آب 2021، وذلك بعد معارك اندلعت عقب فشل مفاوضات السلام بينها وبين حكومة الرئيس أشرف غني.

ومع وصول طالبان إلى السلطة، بدأت القوات الأجنبية في أفغانستان تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بمغادرة البلاد على دفعات.

ومع مغادرة آخر جنودها لأفغانستان، انتهى الاحتلال الأمريكي لأفغانستان الذي بدأ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2001.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us