سياسة
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بمشاركة عربية ودولية.. اختتام مناورات للقوات الخاصة وسط تركيا
استضافت القوات الخاصة التركية مناورات عسكرية شاركت فيها وحدات من القوات الخاصة التابعة لعدد من الدول، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب.
بمشاركة عربية ودولية.. اختتام مناورات للقوات الخاصة وسط تركيا
شاركت في المناورات وحدات من أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان ومنغوليا وشمال مقدونيا والمجر وألبانيا وجورجيا وباكستان / صورة: AA
17 يونيو 2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية اختتام مناورات عسكرية للقوات الخاصة جرت في منطقة غولباشي بالعاصمة أنقرة (وسط)، بمشاركة عدة دول.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في موقع تويتر السبت مشاهد لمناورات القوات الخاصة المشتركة "الأناضول-2023."

وأكد البيان أن المناورات جرت بهدف تعزيز الصداقة والتعاون والقدرة على العمل المشترك ولتبادل المعلومات والخبرات بين القوات الخاصة لدى الدول الصديقة والحليفة.

وامتدت المناورات على مدار الفترة 5-16يونيو/حزيران الحالي، وشاركت في المناورات التي جرت في ضيافة القوات الخاصة التركية، وحدات من أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان ومنغوليا وشمال مقدونيا والمجر وألبانيا وجورجيا وباكستان.

كما شاركت وحدات من التشيك وبنغلادش وتونس في المناورات بصفة المراقب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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