أعلنت وزارة الدفاع التركية اختتام مناورات عسكرية للقوات الخاصة جرت في منطقة غولباشي بالعاصمة أنقرة (وسط)، بمشاركة عدة دول.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في موقع تويتر السبت مشاهد لمناورات القوات الخاصة المشتركة "الأناضول-2023."

وأكد البيان أن المناورات جرت بهدف تعزيز الصداقة والتعاون والقدرة على العمل المشترك ولتبادل المعلومات والخبرات بين القوات الخاصة لدى الدول الصديقة والحليفة.

وامتدت المناورات على مدار الفترة 5-16يونيو/حزيران الحالي، وشاركت في المناورات التي جرت في ضيافة القوات الخاصة التركية، وحدات من أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان ومنغوليا وشمال مقدونيا والمجر وألبانيا وجورجيا وباكستان.

كما شاركت وحدات من التشيك وبنغلادش وتونس في المناورات بصفة المراقب.